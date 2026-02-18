Bà ngoại 'quăng' cả túi tiền lì xì cho các cháu gây sốt

Không có phong bao đỏ như thường lệ, bà ngoại ở Bắc Ninh lì xì cả túi tiền lẻ cho các cháu trong mùng 1 Tết thu hút sự chú ý.

Các cháu ngỡ ngàng khi bà ngoại 'quăng' cả túi tiền lì xì Chị Út Nghĩa - người quay video - cho biết năm nay, bà ngoại chủ động đổi sang tiền lẻ lì xì các cháu để có thể sử dụng ngay trong các trò chơi vui đầu năm.

Mùng 1 Tết tại gia đình chị Út Nghĩa ở phường Đồng Nguyên (Bắc Ninh), thay vì những phong bao đỏ quen thuộc, bà ngoại mang ra một giỏ xách, bên trong là nhiều túi tiền lẻ với đủ mệnh giá từ 1.000 đồng đến 20.000 đồng, đựng vào từng bịch ni lông để lì xì cho các cháu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Út Nghĩa cho biết đây là lần đầu bà lì xì theo cách này. Vì gia đình đông cháu, bà mong muốn các con, cháu có thêm hoạt động vui chơi trong ngày Tết.

Ban đầu, các em nhỏ tỏ ra ngơ ngác. Nhiều bé còn hỏi lại người lớn vì không thấy phong bao đỏ như mọi năm. Sau khi hiểu hành động của bà, các cháu quây quần và háo hứng đếm tiền.

Chị Út Nghĩa tiết lộ mỗi đứa trẻ nhận 300.000-400.000 đồng, được phát thành từng tờ mệnh giá nhỏ, vừa đếm vừa háo hức chuẩn bị cho những ván lô tô và trò chơi vui trong ngày đầu năm.

"Bà muốn các cháu vui và có trò để chơi cùng nhau, không phải nhận tiền xong là cất", chị nói thêm.

Với gia đình chị Út Nghĩa, cách lì xì này giúp các cháu làm quen với việc tính toán, đổi tiền khi tham gia trò chơi. Người lớn trong nhà theo dõi, hướng dẫn các em nhỏ cách sử dụng tiền hợp lý, tránh tiêu xài lung tung.

Đoạn video ghi lại cảnh bà ngoại lì xì được chị Út Nghĩa đăng tải trên TikTok, thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, cho rằng cách lì xì này tạo không khí vui vẻ, giúp các cháu có thêm hoạt động gắn kết trong dịp Tết.

"Tiền không quan trọng bằng việc cả nhà ngồi chơi cùng nhau", một tài khoản viết. Một số ý kiến khác cho rằng việc dùng tiền lẻ còn giúp trẻ nhỏ làm quen với việc đếm tiền, đổi tiền và sử dụng hợp lý trong những trò chơi mang tính giải trí nhẹ nhàng năm mới.