Kiêng kỵ gì vào mùng 2 Tết

Mùng 2 Tết là thời điểm để kết nối tình thân. Theo quan niệm phong thủy, một vài hành động sơ suất trong ngày này có thể làm ảnh hưởng đến vận khí của cả gia đình trong năm mới.

Gia chủ cần chú ý diện trang phục tươi sáng và cẩn trọng lời ăn tiếng nói vào mùng 2 Tết. Ảnh: Trần Hiền.

Trong đời sống văn hóa của người Việt, "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" không chỉ là câu nói cửa miệng mà còn là triết lý sống, đặc biệt trong những ngày đầu xuân năm mới.

Bên cạnh những phong tục chúc Tết, lì xì, nhiều gia đình vẫn duy trì các quan niệm kiêng kỵ trong ngày đầu năm nhằm giữ gìn sự hanh thông, may mắn cho cả năm. Trong đó, những hành động đáng lưu ý trong mùng 2 chủ yếu gắn với mong muốn tránh hao hụt tài lộc, giữ hòa khí gia đình và tạo nền tảng tinh thần tích cực cho năm mới.

Trang phục và ăn uống

Không quá khắt khe như mùng 1, nhưng mùng 2 Tết vẫn nằm trong chu kỳ "khởi đầu" của năm mới.

Các chuyên gia văn hóa khuyên nên tránh mặc cả "cây" đen hoặc trắng trơn, vì đây là những màu sắc thường gợi liên tưởng đến tang tóc trong văn hóa Á Đông. Những gam màu như đỏ, vàng, cam hoặc xanh lá sẽ giúp thu hút sinh khí và sự tươi mới.

Tùy theo vùng miền, người ta thường kiêng ăn thịt chó, vịt, mực hoặc tôm (sợ đi giật lùi) vào đầu tháng.

Sinh hoạt và nhà cửa

Mùng 2 Tết nên đặc biệt tránh làm đổ vỡ bát đĩa, gương soi vì đây là điềm báo của sự rạn nứt, chia lìa.

Tương tự, việc quét nhà, đổ rác trong mùng 2 cũng thường được hạn chế. Dân gian quan niệm quét nhà đầu năm đồng nghĩa với việc "quét" đi tài lộc vừa đến. Do đó, nhiều gia đình đã dọn dẹp nhà cửa từ trước Tết, giữ không gian gọn gàng trong những ngày đầu xuân để tránh phạm điều kiêng kỵ.

Giữ nhà cửa sạch sẽ, không quét rác ra cửa chính là một trong số kiêng kỵ những ngày Tết. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Về tiền bạc, nhiều người tránh cho vay mượn hoặc xuất tiền trong mùng 2. Quan niệm dân gian cho rằng việc đưa tiền ra khỏi nhà ngay đầu năm có thể báo hiệu sự thất thoát tài chính trong những tháng tiếp theo.

Một số điều cũng được lưu ý như hạn chế may vá, sử dụng kim chỉ hoặc cắt tóc trong những ngày đầu năm. Kim chỉ gắn với sự vá víu, thiếu thốn nên được cho là không phù hợp với không khí khởi đầu mới. Tương tự, việc cắt tóc hay cắt móng tay đầu năm được nhiều người kiêng vì cho rằng đó là hành động "cắt bớt" may mắn.

Việc giữ cửa nhà thông thoáng cũng là một trong những thói quen phổ biến. Trong phong thủy, cửa chính là nơi đón sinh khí, nên việc mở cửa, giữ không gian sáng sủa được cho là giúp thu hút tài lộc, may mắn. Đồng thời, nhiều gia đình cũng chú ý giữ cho thùng gạo, chum nước đầy, tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc.

Giao tiếp và ứng xử

Mùng 2 là ngày của sự kết nối, thăm hỏi bên ngoại. Để giữ hòa khí, bạn cần tránh:

Lời ăn tiếng nói tiêu cực: Tuyệt đối tránh các từ ngữ mang tính chất rủi ro như "chết", "hết", "thua", "hỏng". Thay vào đó, hãy luôn dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp và nụ cười rạng rỡ.

Vay mượn và đòi nợ: Đây là điều đại kỵ trong suốt dịp Tết. Người cho vay lo sợ mất lộc, người đi vay lo sợ cả năm túng quẫn. Việc đòi nợ đầu năm cũng được xem là hành động gây căng thẳng, ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ và vận trình tài chính của cả hai bên.

Hạn chế cãi vã, gắt gỏng: Đặc biệt đối với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc khi di chuyển chúc Tết mệt mỏi, việc giữ bình tĩnh, "dĩ hòa vi quý" là chìa khóa để giữ năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Mùng 2 Tết Bính Ngọ (ngày Quý Hợi) được đánh giá là ngày có năng lượng trung hòa. Nếu có ý định xuất hành đi xa hoặc đi lễ chùa, gia chủ cần lưu ý:

Giờ tốt: Nên chọn khung giờ 7h-9h (Thìn) hoặc 11h-13h (Ngọ) để khởi hành.

Hướng tốt: Nên xuất hành theo hướng Tây Bắc để đón Tài Thần nếu muốn cầu công danh, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi xung khắc: Người tuổi Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão và Đinh Dậu nên thận trọng hơn trong việc đi lại và thực hiện các việc đại sự trong ngày này.

Những kiêng kỵ trong mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 là những quan niệm mang tính truyền thống, góp phần tạo nên bản sắc Tết Việt. Trong bối cảnh hiện đại, nhiều gia đình có thể lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, nhưng tinh thần chung vẫn là giữ gìn sự tích cực, hòa thuận và trân trọng những giá trị văn hóa lâu đời.