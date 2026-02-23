12 triệu lượt xem sao mạng bị giật tóc giả, lộ đầu hói khi livestream

Bất ngờ bị người lạ giật phăng mái tóc giả, Androgenic (24 tuổi), sao mạng chuyên về làm đẹp, tức giận khi bị lộ đầu hói.

Khoảnh khắc nam influencer bị giật tóc giả gây sốc. Ảnh: @androgenic / Kick.

Trong một lần livestream mới đây, Androgenic, influencer chuyên về mảng làm đẹp, bất ngờ bị một người qua đường giật mất tóc giả, để lộ toàn bộ đầu hói. Clip 11 giây ghi lại cảnh tượng được chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đã thu hút tới hơn 12 triệu lượt xem.

Trong đó, nhà sáng tạo nội dung người Australia mặc áo ba lỗ, đội mũ lưỡi trai với phần tóc xoăn gợn sóng lộ ra ngoài. Khi anh đang đeo mic và trò chuyện với mọi người ở khu vực công cộng, một bàn tay từ phía sau đã lén giật phăng mái tóc giả cùng chiếc mũ, để lộ đầu hói của Androgenic.

Androgenic - người xây dựng được một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội nhờ nội dung về gym và quan điểm hướng tới nam tính hiện đại - tỏ ra tức giận, đuổi theo tên trộm mũ không rõ danh tính trước khi clip kết thúc.

Chưa rõ toàn bộ sự việc này có phải là dàn dựng hay không, nhưng dân mạng vẫn rất bức xúc, gọi Androgenic là "kẻ lừa đảo", nói rằng anh ta "trông như hai người khác nhau" sau khi bị giật tóc giả.

"Ít nhất Woody cũng chấp nhận việc mình bị hói", một người viết, so sánh nam influencer với hình ảnh Woody hói đầu trong đoạn trailer phim Toy Story 5.

"Androgenic bị troll trắng trợn, bị giật tóc giả, đường chân tóc bị lộ, toàn bộ sự giả tạo bị phơi bày. Hào quang tan biến trong vài giây. Thất bại thế hệ, không thể phục hồi được nữa", một người khác viết.

Androgenic là một trong những sao mạng rao giảng về lối sống "looksmaxxing" (tối ưu hóa ngoại hình), khuyến khích nam giới hoàn thiện tối đa về mặt ngoại hình nhằm tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh.

Trong khi nhiều người cho rằng Androgenic lừa dối fan khi hình ảnh hói đầu bị lộ, những người theo dõi từ lâu không ngạc nhiên vì anh chàng đã để lộ chuyện mình bị hói từ trước. Nhà sáng tạo 24 tuổi cũng nhắc lại sự thật này trong video mới.

“Tôi không biết mọi người có nhận ra rằng tôi đã công khai đăng tải hình ảnh mình bị hói suốt 2 tháng nay, và tôi cũng đã đăng tải các video cho thấy mình đang đội tóc giả cách đây vài ngày. Nhưng tôi rất vui vì điều này lại lan truyền mạnh mẽ đến vậy, thật là điên rồ", Androgenic giải thích.