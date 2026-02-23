Nhà ở Singapore ngày càng teo tóp

Theo chuyên gia, không gian ở nhỏ hẹp do giá nhà đắt đỏ làm gia tăng thêm bất bình đẳng giữa các thế hệ ở đảo quốc sư tử. Nhiều người bình thường sẽ không còn hy vọng sở hữu nhà.

Cựu tiếp viên hàng không Jon Phua sống trong căn nhà 43 m2.

Với diện tích 43 m2, căn hộ chung cư của Jon Phua (37 tuổi) ở Hougang thuộc phân khúc không gian sống ấm cúng. Căn hộ một phòng ngủ nhỏ hẹp, không có bàn ăn.

Phua, cựu tiếp viên hàng không, ngồi ăn tại chiếc bàn cà phê được cải tạo từ xe đẩy bếp trên máy bay, có thể di chuyển để làm bàn phụ. Một gờ tường cạnh giường ngủ vừa làm bàn làm việc vừa làm không gian lưu trữ.

Năm 2021, Phua mua căn nhà với thời hạn sở hữu 99 năm để tránh khoản vay quá lớn. Vào năm 2025, các căn hộ một phòng ngủ trong khu chung cư của anh được bán lại với giá 750.000- 869.000 USD .

Cuộc sống trong căn hộ nhỏ hẹp như Phua phản ánh một xu hướng ngày càng phổ biến ở Singapore. Theo phân tích dữ liệu của Cơ quan Phát triển Đô thị (URA) do công ty tư vấn bất động sản Knight Frank Singapore thực hiện, năm 1995, diện tích sàn trung bình của các căn hộ tư nhân không thuộc diện nhà đất được rao bán mới là 118 m2. Đến năm 2025, con số này đã giảm xuống còn 83 m2.

Nhà ở ngày càng teo tóp

Xu hướng tương tự thể hiện ở việc diện tích sàn trung bình của các chung cư bán lại giảm dần. Một số loại căn hộ HDB (nhà ở công cộng do Ban Phát triển Nhà ở Singapore xây dựng và quản lý, sở hữu 99 năm) cũng chứng kiến ​​sự sụt giảm trong những thập kỷ qua.

Hơn 70% cư dân Singapore sống trong các căn hộ HDB, nhưng một số xu hướng này có thể chỉ dễ nhận thấy đối với những người lớn lên trước những năm 2000.

Theo dữ liệu của HDB về các giao dịch nhà ở đã qua sử dụng, diện tích sàn trung bình của các căn hộ đạt đỉnh điểm với các căn hộ được xây dựng vào giữa những năm 1990, với diện tích sàn trung bình của các căn hộ đã qua sử dụng được xây dựng vào năm 1995 đạt 130 m2.

Năm 2011, CNA đưa tin rằng diện tích các căn hộ HDB đã giảm 5-10% trong 2-3 thập kỷ qua.

Phua sống trong căn hộ chung cư nhỏ hẹp, phải tìm cách tối ưu không gian.

Theo số liệu được công bố tại Quốc hội Singapore năm 2022, diện tích trung bình của các căn hộ HDB 4 phòng và 5 phòng được hoàn thành vào năm 2000, 2005, 2010, 2015 và 2020 vẫn giữ nguyên ở mức 90 và 110 m2.

Tất cả điều này diễn ra trong bối cảnh cấu hình các căn hộ HDB liên tục thay đổi.

Việc xây dựng các căn hộ cao cấp và nhà phố ở Singapore đã ngừng từ năm 1995 sau khi mô hình nhà chung cư cao cấp được giới thiệu, một mô hình kết hợp tư nhân - công cộng mới. Trong khi đó, tỷ lệ các căn hộ một và hai phòng ngủ được xây dựng đã tăng lên kể từ những năm 2010.

Theo giáo sư bất động sản Lee Kwan Ok thuộc Đại học Quốc gia Singapore, xu hướng nhân khẩu học là một phần nguyên nhân dẫn đến sự dịch chuyển sang không gian sống nhỏ hơn.

Tỷ lệ sinh giảm, người già sống một mình và con cái trưởng thành rời khỏi nhà, cùng với ngày càng nhiều người độc thân sống một mình khiến nhà nhỏ được chấp nhận rộng rãi.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Singapore, quy mô hộ gia đình trung bình đã giảm dần qua các năm, từ 4,87 người vào năm 1980 xuống còn 3,06 người vào năm 2025. Hiện nay, hộ gia đình một người chiếm 16% tổng số hộ gia đình thường trú.

Tuy nhiên, giá đất và bất động sản tăng cao cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến xu hướng nhà nhỏ.

Bà Alice Tan, trưởng bộ phận tư vấn tại Knight Frank Singapore, cho biết chi phí mua đất, xây dựng và tài chính ngày càng tăng khiến các nhà phát triển chung cư chịu áp lực lớn hơn trong việc tối ưu hóa diện tích sàn.

Bất bình đẳng không gian

Nhân viên y sinh Sathya Prakash trả 1.500 USD /tháng để thuê một phòng trong một căn hộ chung cư, nơi anh ở chung với 4 người khác. Căn nhà ở Clementi này có hai phòng ngủ và hai phòng tắm, với diện tích sàn khoảng 121 m2, và phòng khách cùng phòng ăn cũng được cải tạo thành các phòng ngủ bổ sung.

Phòng đắt nhất, có nhà vệ sinh riêng, có giá thuê 2.000 USD /tháng.

Prakash chuyển đến căn phòng trong nhà này vào năm 2024 và chuyển đi vào tháng 1/2026. Hiện anh sống trong một ngôi nhà có diện tích tương đương ở Newton, thuê chung với 3 người khác, với giá 1.200 USD /tháng.

Phua đã cải tiến một chiếc xe đẩy phục vụ trên máy bay thành một bàn cà phê di động để tiết kiệm không gian.

Giáo sư bất động sản Lee Kwan Ok cho biết xu hướng hướng tới không gian sống nhỏ hơn cũng đồng nghĩa với việc những ngôi nhà lớn ngày càng có giá cao, chỉ những hộ gia đình có thu nhập cao mới đủ khả năng mua được, do nguồn cung nhà đất hạn chế và số lượng căn hộ chung cư ngày càng giảm.

"Mọi người sẽ trả bất cứ giá nào chủ nhà đưa ra vì nguồn cung quá khan hiếm", bà Lee nói, nhận định giá nhà đất "quá điên rồ".

Phân tích giá của Knight Frank về các dự án nhà ở tư nhân không thuộc dạng đất nền từ năm 2015 đến năm 2025 cho thấy tốc độ tăng giá của các căn hộ lớn hơn vượt trội so với các căn hộ nhỏ hơn trên toàn Singapore.

Và 18% trong số 1.000 người được khảo sát trong báo cáo Chất lượng Cuộc sống của Knight Frank-Ipsos cho biết họ thích những khu nhà ở cũ với không gian sống rộng rãi hơn so với những khu nhà mới, nhỏ gọn.

"Điều này càng làm trầm trọng thêm sự phân hóa giàu nghèo giữa các thế hệ, đặc biệt là trong hệ thống nhà ở sở hữu cá nhân của chúng ta. Rất nhiều căn hộ chung cư và nhà đất cũ thuộc sở hữu tư nhân. Những ngôi nhà này sẽ không bao giờ dành cho người dân bình thường", Lee nói.