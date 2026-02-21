'Ông lớn' công nghệ Trung Quốc tạo cảnh quay đẹp khó tin ở Olympic

Công nghệ mới mang đến góc nhìn trực quan hơn cho Olympic 2026, đồng thời cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các công ty công nghệ Trung Quốc trên thị trường.

Khoảnh khắc về đích của "nữ hoàng băng" Jutta Leerdam.

Khi vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ Ilia Malinin thực hiện động tác xoay 4 vòng trên không tại Olympic mùa đông năm nay, hàng triệu khán giả truyền hình đã chứng kiến một điều hoàn toàn mới: pha quay chậm được tách thành nhiều khung hình, tạo cảm giác các hình ảnh xoay vòng quanh vận động viên.

Đó chỉ là một trong nhiều góc nhìn mới mà khán giả được trải nghiệm nhờ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Olympic Milano Cortina, nơi công nghệ này không chỉ nâng cao chất lượng phát sóng mà còn giúp phân tích màn trình diễn của vận động viên theo thời gian thực, theo South China Morning Post.

Được hậu thuẫn bởi các công ty AI Trung Quốc mong muốn giới thiệu năng lực với thị trường quốc tế, xu hướng này cũng phản ánh nỗ lực mở rộng ra nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt.

Các công cụ quay chậm 360 độ theo thời gian thực, kết hợp phân tích chuyển động dạng nhấp nháy, được hỗ trợ bởi hệ thống AI điện toán đám mây của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba, vốn đã xuất hiện tại nhiều kỳ Thế vận hội gần đây.

Không chỉ giúp khán giả hiểu rõ hơn về màn trình diễn của vận động viên, công nghệ camera tích hợp AI còn cho phép các đài truyền hình tập trung vào những vận động viên cụ thể, cung cấp nội dung trực tiếp được cá nhân hóa, kết hợp chế độ xem chia đôi màn hình và dữ liệu cập nhật từng giây trong các môn như biathlon - môn thể thao kết hợp trượt tuyết băng đồng và bắn súng - theo thông tin từ Ủy ban Olympic Quốc tế.

“Với chúng tôi, chỉ tạo ra nội dung chất lượng cao cho những người hâm mộ thể thao thuần túy là chưa đủ. Chúng tôi có rất ít thời gian để khiến các môn thể thao trở nên dễ hiểu và hấp dẫn. Chúng tôi cần thu hút công chúng", ông Yiannis Exarchos, Giám đốc điều hành Olympic Broadcasting Services, nói tại cuộc họp báo ngày 11/2.

Vận động viên Ilia Malinin thi đấu bộ môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội mùa đông hôm 8/2. Ảnh: EPA.

Mô hình AI Qwen của Alibaba cũng đang vận hành trợ lý AI Olympic đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội. Có mặt trên website của Olympic Milano Cortina, công cụ này cho phép quan chức và khán giả nhận câu trả lời gần như tức thì, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, cho mọi câu hỏi liên quan đến Thế vận hội.

Sân khấu thể thao toàn cầu này là một trong nhiều mặt trận nơi các “ông lớn” công nghệ Trung Quốc như ByteDance, Tencent và Alibaba cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần.

Mô hình Doubao của ByteDance xuất hiện nổi bật trong chương trình Gala Tết Nguyên đán năm nay, trong khi các đối thủ khác tận dụng mùa tiếp thị dịp Tết để giới thiệu những bước tiến riêng.

Alibaba khởi động chiến dịch của mình vào ngày 6/2, cam kết phân phối 3 tỷ nhân dân tệ ( 431 triệu USD ) ưu đãi thông qua Qwen. Tencent và Baidu quảng bá ứng dụng bằng cách tặng phiên bản số của phong bao lì xì, trong khi chatbot Doubao của ByteDance tham gia “cuộc đua” với các phần quà như robot và máy bay không người lái.

“Cuộc chiến ‘lì xì’ do AI thúc đẩy này cho thấy AI có tiềm năng trở thành một ứng dụng phổ cập. Ai đạt được tăng trưởng người dùng bùng nổ đầu tiên cho dịch vụ AI của mình sẽ trở thành lực lượng thống lĩnh", ông Chen Hudong, nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu thương mại điện tử Trung Quốc 100ec, nhận định.