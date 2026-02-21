3 năm hẹn hò kín tiếng của Nhâm Mạnh Dũng và bạn gái hot TikToker

|
Ngày 19/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán), cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ bức ảnh diện áo dài truyền thống, tình tứ bên bạn gái Đồng Thị Hoa Mỹ. "Mong rằng những điều chúng ta đang tìm kiếm cũng đang nhẹ nhàng tìm đến với chúng ta", anh chú thích. Hình ảnh ngọt ngào của cặp cầu thủ - WAG nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác của người theo dõi, đồng thời đánh dấu thêm một năm mới bên nhau của cặp đôi.
Mạnh Dũng và Hoa Mỹ là một trong những cặp đôi đẹp song yêu kín tiếng của bóng đá Việt Nam. Thành đôi vào đầu năm 2023 song đến cuối năm đó, cả hai mới công khai hẹn hò qua một bức ảnh chụp chung trên trang cá nhân.
Trước khi hẹn hò tiền đạo sinh năm 2000, Hoa Mỹ được nhiều người biết tới trên mạng xã hội TikTok với gần 800.000 người theo dõi, 100.000 follow trên Instagram. Cô sở hữu gương mặt tròn dễ thương, trái ngược với thân hình gợi cảm, săn chắc nhờ chăm chỉ tập gym. Hoa Mỹ cũng xây dựng hình ảnh tích cực, thường xuyên chia sẻ nội dung về làm đẹp, lối sống.
Dù hiếm khi đăng ảnh hẹn hò, cặp đôi vẫn thể hiện sự bền chặt qua những tương tác dành cho nhau trên mạng xã hội. Ngoài những lời có cánh, Mạnh Dũng luôn chu đáo dành tặng bạn gái nhiều món quà, thiệp viết tay nhân các dịp kỷ niệm, Lễ Tình nhân, sinh nhật...
Đổi lại, Hoa Mỹ cũng thường sắp xếp thời gian đến cổ vũ bạn trai trong các trận đấu anh góp mặt. Cặp đôi cũng tận hưởng những khoảnh khắc bình dị, riêng tư bên nhau như cùng nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay đi du lịch.
Tháng 6/2025, cặp đôi khiến nhiều người hâm mộ cho rằng có ý định về chung một nhà qua bài đăng của Hoa Mỹ. Cô chia sẻ về kế hoạch rời Hà Nội sau 7 năm gắn bó, viết: "Mình đã đến Hà Nội bằng sự non nớt của tuổi 18. Hà Nội đã chứng kiến mọi thăng trầm, vui buồn của một cô bé sinh viên Ngoại Thương năm ấy. Thế nên, điều đầu tiên mình muốn thực hiện trước khi rời đi là tạm biệt Hà Nội theo cách đẹp nhất". Dưới bài đăng, giữa nhiều bình luận tò mò, đoán lý do của người theo dõi, Hoa Mỹ đã "thả tim" một bình luận nhắc đến chuyện kết hôn.
Bên cạnh đó, Hoa Mỹ cũng xác nhận với người hâm mộ rằng cô đang trong mối quan hệ nghiêm túc với Mạnh Dũng. Dưới các bài đăng của cặp đôi, nhiều người theo dõi thường xuyên để lại bình luận khen đẹp đôi, mong sớm có ngày được nhận tin vui từ cặp cầu thủ - WAG.
