3 năm hẹn hò kín tiếng của Nhâm Mạnh Dũng và bạn gái hot TikToker

Tháng 6/2025, cặp đôi khiến nhiều người hâm mộ cho rằng có ý định về chung một nhà qua bài đăng của Hoa Mỹ. Cô chia sẻ về kế hoạch rời Hà Nội sau 7 năm gắn bó, viết: "Mình đã đến Hà Nội bằng sự non nớt của tuổi 18. Hà Nội đã chứng kiến mọi thăng trầm, vui buồn của một cô bé sinh viên Ngoại Thương năm ấy. Thế nên, điều đầu tiên mình muốn thực hiện trước khi rời đi là tạm biệt Hà Nội theo cách đẹp nhất". Dưới bài đăng, giữa nhiều bình luận tò mò, đoán lý do của người theo dõi, Hoa Mỹ đã "thả tim" một bình luận nhắc đến chuyện kết hôn.