Hot girl bắn súng đăng clip hẹn hò, Lý Đức được gọi tên

Loạt "hint" hẹn hò giữa cầu thủ Phạm Lý Đức và xạ thủ Phí Thanh Thảo tiếp tục được người hâm mộ chỉ ra qua các bài đăng trên mạng xã hội.

Trên kênh TikTok cá nhân ngày 14/2, tuyển thủ bắn sung Phí Thanh Thảo hút hơn 1 triệu lượt xem khi đăng tải một video hát nhép theo nhạc. Trong video, cô ôm bó hoa, ngồi sát một chàng trai, người chỉ để lộ bờ vai.

"May nhờ được anh bàn bên để phông bạt", cô chú thích. Dưới video, Lý Đức nhanh chóng để lại bình luận: "Nắm tay ai đã vậy ta".

Thanh Thảo được nhiều người đoán rằng đã đón Valentine bên cầu thủ Lý Đức. Ảnh cắt từ clip.

Nhiều dân mạng nhanh chóng cho rằng Thanh Thảo và Lý Đức đã đón Lễ Tình nhân cùng nhau. Đặc biệt, 14/2 cũng là ngày sinh nhật trung vệ sinh năm 2003.

Suy đoán này càng có cơ sở khi trong video chia sẻ ngày 15/2, chàng trai trong video của Thanh Thảo có khoảnh khắc để lộ một góc gương mặt và mái tóc. So sánh với Lý Đức có nhiều điểm tương đồng, không ít người xem cho rằng chàng trai ngồi cạnh nữ xạ thủ là cầu thủ U23 Việt Nam.

Thời gian qua, thông tin hẹn hò giữa Thanh Thảo và Lý Đức thu hút sự chú ý của nhiều dân mạng Việt. Dù chưa chính thức công khai, cả hai liên tục cho thấy những bằng chứng đang tìm hiểu nhau, thậm chí mối quan hệ đã được nhiều người thân, bạn bè xung quanh biết đến.

Trong ngày sinh nhật vừa qua, Lý Đức nhận nhiều lời chúc mừng từ các đồng đội. Đáng chú ý, thủ môn Trung Kiên còn gọi Lý Đức là "xạ thủ" - chi tiết gây liên tưởng đến Phí Thanh Thảo.

Hôm 2/2, hot girl bắn súng cũng bất ngờ đăng bức ảnh cô và Lý Đức nắm tay thân mật, anh nhìn cô một cách tình tứ. Cùng ngày, một số người hâm mộ cũng bắt gặp cặp đôi xuất hiện ở một quán cà phê trong trang phục tương tự.

Thanh Thảo từng đăng rồi vội xóa đi bức ảnh nắm tay Lý Đức. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Instagram.

Thời điểm vừa kết thúc SEA Games 33, Lý Thanh Thảo còn bị bắt gặp xuất hiện tại nhà của Lý Đức ở Tây Ninh, càng dấy lên suy đoán về độ thân thiết của hai người. Cùng thời điểm, Thanh Thảo làm rõ về việc đã chia tay bạn trai cũ là vận động viên bắn súng Vũ Tiến Nam, khẳng định cả hai không còn qua lại.

Với loạt "hint" hẹn hò, nhiều người hâm mộ thường xuyên bình luận dưới các bài đăng mạng xã hội của cặp đôi, hy vọng cả hai sớm công khai hẹn hò và chia sẻ nhiều hơn những khoảnh khắc bên nhau.