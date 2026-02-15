Cầu thủ Hiểu Minh công khai có bạn gái

Chia sẻ bức ảnh tình tứ bên một cô gái, Nguyễn Hiểu Minh khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận là "hoa đã có chủ".

Hiểu Minh công khai có bạn gái vào ngày Valentine.

Tối 14/2, khi sắp kết thúc ngày Lễ Tình nhân, cầu thủ Nguyễn Hiểu Minh bất ngờ đăng tải một bức ảnh chụp chung với một cô gái kèm chú thích: "My Valentine".

Trong tấm hình chụp từ phía sau, cả hai tạo dáng tình tứ, cô gái đặt nụ hôn lên má nam trung vệ. Tuy nhiên ngoài bức hình giấu mặt, Hiểu Minh không công khai thêm thông tin nào về nửa kia.

Đây cũng là lần đầu tiên Hiểu Minh đăng ảnh tình cảm bên một cô gái trên trang cá nhân. Trước đó, các tài khoản mạng xã hội của anh chỉ chia sẻ hình ảnh thi đấu và những khoảnh khắc bên gia đình, đồng đội, bạn bè.

Trung vệ sinh năm 2004 cũng luôn giữ kín đời sống tình cảm. Bởi vậy, việc anh công khai có bạn gái khiến người hâm mộ bất ngờ, đồng thời tò mò về danh tính nàng WAG.

Hiểu Minh phải phẫu thuật dây chằng sau giải U23 châu Á.

Nguyễn Hiểu Minh là một trong những cầu thủ gây chú ý sau SEA Games 33 và U23 châu Á 2026. Anh được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất nơi hàng thủ của đội nhà. Anh từng được huấn luyện viên Kim Sang-sik khen ngợi nhiều nhờ khả năng tham gia tấn công và những pha cắt bóng quyết đoán.

Trong trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á, Hiểu Minh dính chấn thương ở khu vực đầu gối phải sau một pha va chạm mạnh, không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng.

Kết quả kiểm tra y tế xác định anh bị đứt dây chằng chéo trước, dạng chấn thương nặng thường gặp ở các cầu thủ thi đấu với cường độ cao. Ngay sau khi trở về nước cùng đội tuyển, nam trung vệ được nhanh chóng cho nhập viện và thực hiện phẫu thuật vào sáng 28/1.

Anh dự kiến cần khoảng 8-9 tháng để có thể tập luyện trở lại, trong khi thời gian để thi đấu chuyên nghiệp có thể kéo dài từ 9 đến 10 tháng, tùy đáp ứng điều trị và quá trình phục hồi của từng cá nhân.

Thời gian qua, Hiểu Minh nhận được nhiều sự động viên, cổ vũ từ đồng đội và người hâm mộ. Tất cả mong anh thuận lợi hồi phục và sớm trở lại thi đấu cùng đội tuyển.