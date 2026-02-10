Vợ Đoàn Văn Hậu khoe mâm cúng ông Công ông Táo trong biệt thự chục tỷ

Chia sẻ hình ảnh bày biện nhà cửa, chuẩn bị mâm cúng ông Công ông Táo, Doãn Hải My và Ngô Tố Uyên nhận nhiều lời khen đảm đang, khéo léo.

Doãn Hải My là nàng WAG nổi tiếng đảm đang, chu toàn.

Trên trang cá nhân ngày 10/2 (23 tháng Chạp), Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu - đăng tải loạt ảnh ghi lại góc thờ tự trong nhà, nổi bật là mâm cúng ông Công ông Táo.

Ngoài cá chép, nàng WAG sinh năm 2001 chuẩn bị mâm cỗ nhỏ, bánh kẹo và hoa quả trên ban thờ, toát lên sự ấm cúng, đủ đầy, đúng tinh thần phong tục truyền thống.

Trước đó, Hải My cũng nhận nhiều lời khen khi trang hoàng nhà cửa với nhiều loại hoa như đào, tuyết mai, sẵn sàng đón Tết. Đây là năm đầu tiên gia đình cô đón năm mới trong căn biệt thự giá hàng chục tỷ đồng vừa hoàn thiện. Tổ ấm này thuộc khu dân cư cao cấp tại Hà Nội, cao 4 tầng, có tổng diện tích mặt sàn 142 m2.

Không gian biệt thự của vợ chồng Văn Hậu những ngày cận Tết Nguyên đán.

Hồi đầu tháng 12/2025, Văn Hậu lần đầu chia sẻ những hình ảnh cận cảnh bên trong biệt thự khiến nhiều người theo dõi trầm trồ.

"Khi bắt tay vào hoàn thiện tổ ấm, Hậu tự nhận mình khá kỹ tính. Từng màu sắc, vật liệu đều phải lựa chọn kỹ càng làm sao để vừa hiện đại, tiện nghi, vừa ấm cúng mà vẫn có gu riêng", hậu vệ của Công an Hà Nội bày tỏ.

Cũng là năm đầu tiên dọn vào tổ ấm mới, Ngô Tố Uyên - vợ cầu thủ Thành Chung - cũng khoe tay nghề đảm đang khi tiễn ông Công ông Táo chầu trời. Cô chuẩn bị mâm cỗ chỉnh chu với gà luộc, xôi, các món xào, canh... và trái cây.

"Biết ơn các ngài đã phù hộ gia đình con một năm qua trộm vía khỏe mạnh và bình an, trong ấm ngoài êm. Nguyện cầu sang năm mới gia đình con tiếp tục được chở che, giữ gìn nếp nhà ban cho gia đình con may mắn bình an, đủ đầy, thuận hòa trên dưới đồng lòng yêu thương gắn bó", cô chia sẻ.

Vợ chồng Thành Chung dọn vào biệt thự sang trọng hồi tháng 7/2025.

Hồi tháng 7/2025, Thành Chung - Tố Uyên cùng con trai chuyển về căn biệt thự bề thế, tọa lạc tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội. Sau thời gian ở chung cư, gia đình nhỏ chính thức chuyển đổi không gian sinh sống sang nhà mặt đất.

Trước đó, nam trung vệ từng khoe cận cảnh không gian bên trong căn biệt thự có 3 tầng ở, một tầng mái và sân thượng. Tổ ấm của vợ chồng anh được thiết kế theo phong cách hiện đại, với tông màu trắng chủ đạo.

Ngoài khoảng sân vườn nhỏ nhiều cây xanh và hồ cá, căn nhà của Thành Chung còn có bể bơi lớn. Tố Uyên từng tiết lộ lý do chuyển nhà là ưu tiên môi trường sống cho con trai (biệt danh Leo) có không gian chơi đùa, gần gũi thiên nhiên.