Sắc vóc bạn gái làm giáo viên, hơn 6 tuổi của cầu thủ Trần Danh Trung

Tối 14/2, cầu thủ Trần Danh Trung đăng bức ảnh kỷ niệm ngày Lễ Tình nhân. Nửa kia của anh, Lưu Thị Phương Thảo, gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp, tạo dáng tình cảm bên nam tiền đạo. Trên trang cá nhân, Phương Thảo cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc ghi lại trong bữa tối lãng mạn cùng chú thích: "Thì ra dáng vẻ của người được yêu là thế này".
Phương Thảo (sinh năm 1994) không phải là nàng WAG xa lạ với những người theo dõi bóng đá Việt Nam. Cô và Danh Trung đến nay đã có 4 năm bên nhau. Hiện, Phương Thảo là giáo viên tiểu học, làm việc và sinh sống tại Hà Nội.
Trước khi hẹn hò tiền đạo kém 6 tuổi, Phương Thảo từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với những bức ảnh khoe vóc dáng chuẩn, gương mặt ưa nhìn, thậm chí được một số trang mạng nước ngoài như Trung Quốc dành lời khen, gọi là "cô giáo hot girl".
Bên cạnh đó, Phương Thảo từng tham gia một số cuộc thi như "Nữ sinh Thanh lịch" của Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (hiện là Đại học Thủ đô Hà Nội), giành hoa khôi "Duyên dáng áo dài 2016" hay á khôi "Duyên dáng Sư phạm". Cô được đánh giá cao ở nét đẹp Á Đông nhẹ nhàng, phong cách ngọt ngào.
Phương Thảo từng chia sẻ cô trở thành giáo viên vì được truyền cảm hứng từ mẹ. Trên trang cá nhân, nữ giáo viên tiểu học thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên học trò hay các sự kiện ở ngôi trường công tác.
Đời thường, nàng WAG cũng chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.
Phương Thảo và Danh Trung hẹn hò từ đầu năm 2022 song sau khoảng một năm, cả hai mới công khai và thoải mái chia sẻ nhiều hình ảnh hẹn hò. Tiền đạo 26 tuổi thường xuyên tỏ ra yêu chiều bạn gái bằng những món quà dành tặng cô dịp kỷ niệm hay thường xuyên viết lời có cánh dưới những bài đăng của nửa kia.
