Sắc vóc bạn gái làm giáo viên, hơn 6 tuổi của cầu thủ Trần Danh Trung

Phương Thảo (sinh năm 1994) không phải là nàng WAG xa lạ với những người theo dõi bóng đá Việt Nam. Cô và Danh Trung đến nay đã có 4 năm bên nhau. Hiện, Phương Thảo là giáo viên tiểu học, làm việc và sinh sống tại Hà Nội.