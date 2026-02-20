Cuộc sống viên mãn của bộ 3 hot girl tuổi Ngọ đình đám

Trong số dàn hot girl đời đầu trên mạng xã hội Việt, Huyền Lizzie, Vũ Thu Hoài, Phanh Lee là những cái tên quen mặt với khán giả. Bộ ba sinh năm 1990 không chỉ nổi tiếng bởi cùng sở hữu tài năng nổi bật, vẻ ngoài cuốn hút mà còn có tình bạn bền chặt nhiều năm. Hiện ở tuổi 36, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng với nhiều thành tựu. Ảnh: Vũ Thu Hoài/Facebook.