Cuộc sống viên mãn của bộ 3 hot girl tuổi Ngọ đình đám

Trong số dàn hot girl đời đầu trên mạng xã hội Việt, Huyền Lizzie, Vũ Thu Hoài, Phanh Lee là những cái tên quen mặt với khán giả. Bộ ba sinh năm 1990 không chỉ nổi tiếng bởi cùng sở hữu tài năng nổi bật, vẻ ngoài cuốn hút mà còn có tình bạn bền chặt nhiều năm. Hiện ở tuổi 36, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng với nhiều thành tựu. Ảnh: Vũ Thu Hoài/Facebook.
Vũ Thu Hoài (quê Tuyên Quang) được nhiều khán giả biết đến qua vai trò MC thể thao với lối dẫn duyên dáng. Bên cạnh đó, cô gây chú ý khi diễn xuất trong một số bộ phim như Người phán xử, Yêu thì ghét thôi... Thu Hoài theo đuổi hình ảnh nữ tính, dịu dàng và sắc sảo theo thời gian. Ảnh: Vũ Thu Hoài/Facebook.
Nhờ sở thích chơi golf, hot girl Tuyên Quang bén duyên với ông xã Hoàng Nam - giám đốc kinh doanh tại một trung tâm đào tạo golf công nghệ cao ở Hà Nội. Cả hai kết hôn vào cuối năm 2020 và hiện có một bé trai kháu khỉnh. Sau khi sinh con, Thu Hoài dần lui về chăm sóc gia đình và phát triển kinh doanh, hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh như trước. Ảnh: Vũ Thu Hoài/Facebook.
Lê Phương Anh (biệt danh Phanh Lee) gây chú ý từ thời còn là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh, giành danh hiệu Miss Khả ái (2009) và Miss Mạng xã hội tầm tay (2010) của trường. Là người tham gia diễn xuất nhiều nhất trong bộ ba, Phanh Lee được yêu mến qua các bộ phim như Ghét thì yêu thôi, Trái tim có nắng... Ngoài đời, cô nhận thiện cảm với phong cách thời trang hiện đại, chỉn chu. Ảnh: @phanhlee90/Instagram.
Giống Thu Hoài, Phanh Lee dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ sau khi kết hôn với doanh nhân Thành Nam vào năm 2020. Trên trang cá nhân, dù thoải mái đăng ảnh bên các con, hot girl sinh năm 1990 hiếm khi chia sẻ hình ảnh ông xã, thậm chí không để lộ rõ mặt nửa kia. Tuy nhiên, cô thường bày tỏ cuộc sống hôn nhân vẫn luôn hạnh phúc, ngọt ngào và dành nhiều lời có cánh cho chồng qua các bài đăng. Ảnh: @phanhlee90/Instagram.
Nữ diễn viên "Ghét thì yêu thôi" còn thường gây trầm trồ khi chia sẻ cuộc sống sang chảnh, giàu có trên mạng xã hội. Cô thường đăng tải hình ảnh tận hưởng những chuyến du lịch châu Âu hay nghỉ dưỡng trong các resort đắt đỏ. Ở tuổi 36, vóc dáng, thần thái của Phanh Lee cũng nhận nhiều lời khen ngợi dù đã trải qua sinh nở. Ảnh: @phanhlee90/Instagram.
Trong khi đó, Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền) là thành viên còn gắn bó nhiều nhất với diễn xuất. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, cô tập trung trở lại cho phim ảnh và giành tình cảm của khán giả với các bộ phim Thương ngày nắng về hay Cách em một milimet. Cô cũng giữ mỗi quan hệ tốt với gia đình chồng cũ và hiện một mình nuôi con. Ảnh: Huyền Lizzie/Facebook.
Là mẹ đơn thân, Huyền Lizzie ngày càng gây ấn tượng với hình ảnh độc lập, mạnh mẽ. Cô nhận nhiều lời tán thưởng khi tậu căn hộ riêng vào năm 2022 hay sắm xe hơi giá hơn 2 tỷ đồng năm 2024. Bên cạnh đó, nhan sắc của nữ diễn viên được đánh giá ngày càng mặn mà, gợi cảm ở tuổi 36. Ảnh: Huyền Lizzie/Facebook.
