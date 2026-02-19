Hot girl 'trứng rán' khoe con gái được lì xì 4 miếng vàng gây sốt

Hot girl Trần Thanh Tâm thu hút hơn 7 triệu lượt xem với clip khoe con gái nhỏ được lì xì vàng vào ngày mùng 1 Tết.

Trần Thanh Tâm bóc lì xì ngày mùng 1 của con gái. Ảnh: Trần Thanh Tâm/TkTok.

Ngày mùng 2 Tết (18/2), hot girl "trứng rán" Trần Thanh Tâm gây chú ý với clip khoe lì xì của con gái đầu lòng vào ngày mùng 1. Trong đó, món quà đầu năm của ông bà ngoại và vợ chồng cô là 4 miếng vàng khiến người xem trầm trồ.

"Bún (tên gọi ở nhà của em bé - PV) là cháu gái đầu tiên ở phía ngoại nên đợt này Bún không được nhận lì xì hiện kim (tiền mặt) đâu", Thanh Tâm nói, bóc ra từ bao lì xì là 2 miếng vàng được tặng từ ông bà ngoại.

Vợ chồng cô cũng mừng tuổi cho con gái 2 miếng vàng. "Bây giờ Bún nhỏ quá nên mẹ giữ cho Bún nha. Sau này Bún lớn có việc gì cần mẹ lấy ra xài cho Bún nha", cô nói trong clip.

Video khoe lì xì của nàng hot girl thu hút hơn 7 triệu lượt xem. Đây không phải lần đầu tiên Trần Thanh Tâm gây sốt với các clip khoe quà tặng trên kênh TikTok.

Ngày 20/10 năm ngoái, trên tài khoản TikTok có hơn 4,6 triệu người theo dõi, cô đăng clip nằm trên giường bệnh trong thời gian hồi phục sau sinh, còn chồng cô - Mai Thiên Ân - mang theo toàn bộ giấy tờ sang để vợ ký tên, lăn tay công chứng.

Trần Thanh Tâm (sinh năm 2000, TP.HCM) từng gây chú ý trên mạng xã hội với loạt clip thả thính, đặc biệt là câu nói viral "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ/Yêu không cần cớ, cần cậu cơ".

Sau khi nổi tiếng, cô thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và các cuộc thi sắc đẹp nhưng chưa tạo được dấu ấn, rồi sau đó chuyển hướng sang làm sáng tạo nội dung. Cuối năm 2024, cô kết hôn với Mai Thiên Ân (sinh năm 1993) - người điều hành một số dự án trong lĩnh vực giải trí, du lịch và sản xuất talkshow.

TikToker Mẹ Sóc Đây khoe túi lì xì dày cộp của con. Ảnh: Mẹ Sóc Đây/TikTok.

Không chỉ Trần Thanh Tâm, nhiều gia đình TikToker cũng gây sốt với clip "đếm" lì xì của con ngày đầu năm. Trong đó, tài khoản Mẹ Sóc Đây, với hơn 31.000 follow, hút gần 3 triệu view với clip tổng kết lì xì 2026 của con trai.

Trong đó đáng chú ý là xấp tiền mừng tuổi dày cộp toàn tờ mệnh 500.000 đồng, tổng 15 triệu, của ông bà ngoại. Ông bà nội cũng lì xì cháu 2 triệu đồng, bác cả và bác hai lì xì lần lượt 5 triệu và 3 triệu.

Ngoài ra cũng có những phong bao lì xì nhỏ hơn từ 10.000 đồng, 20.000 đồng, tất cả đều mang ý nghĩa chúc may mắn cho em bé. Tổng lì xì của bé Sóc là hơn 28 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc khui lì xì và công khai người mừng của TikToker này cũng vấp phải bình luận trái chiều. Nhiều dân mạng cho rằng hành động này là thiếu tế nhị, có thể khiến người mừng tuổi khó chịu vì áp lực so sánh lì xì nhiều - ít.

Bên cạnh đó, các ý kiến bênh vực cho rằng thái độ của người mẹ khá tích cực, trân trọng từng món quà, không nên quá tiêu cực và so sánh.