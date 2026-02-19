9 triệu lượt xem chồng cũ mang giỏ quà đến đón con về ăn Tết nhà nội

Ly hôn từ năm 2023, mỗi năm đến Tết, chồng cũ chị L.A. vẫn đều đặn sang nhà đón con về ăn Tết nhà nội.

Chồng cũ 3 năm đến nhà đón con về ăn Tết nhà nội Khoảnh khắc chồng cũ lên nhà chị L.A. để đón con trai về ăn Tết nhà nội khiến nhiều người xem xúc động, khen hành xử văn minh.

Suốt gần 3 năm qua kể từ khi ly hôn, cứ mỗi dịp giáp Tết Nguyên đán, chồng cũ của chị L.A. (Bắc Giang cũ) lại mang giỏ quà sang nhà, đón con trai về nội ăn Tết. Đến mùng 2, con lại về ăn Tết bên ngoại.

"Với tôi, không đi chung đường nhưng vẫn lịch sự tôn trọng cuộc sống gia đình hai bên, thế là đủ. Vợ chồng có thể bỏ nhau nhưng con phải đầy đủ nội ngoại. Sau này bố lấy vợ con có 2 người mẹ, mẹ có lấy chồng con cũng có 2 người bố", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Năm 2023, chị L.A. và chồng cũ ly hôn do chuyện riêng tư. Chị kể trong khoảng một năm, áp lực tâm lý khiến bản thân phải cố gắng để bình ổn lại, có thời điểm cân nặng tụt từ 45 kg xuống còn 38 kg.

Dù vậy, sau chia tay, chị vẫn giữ quan điểm văn minh để con nhỏ có đầy đủ tình yêu thương từ cả bố mẹ và hai bên nội ngoại.

Chồng cũ chị L.A. lên đón con về ăn Tết nhà nội.

Trong những dịp quan trọng của gia đình ông bà nội, người mẹ vẫn thăm hỏi và để con qua thăm hỏi. "Bố chồng mất tôi vẫn về chịu tang. Bà nội ốm nằm viện tôi cũng đi chăm. Bà về quê có quà bánh tôi thích cũng mua mang sang cho", chị kể.

Sau 3 năm đổ vỡ, chị đã thoải mái hơn và học cách trân trọng mọi thứ. Chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội ngày Tết, chị L.A. nhận nhiều lời khen ngợi về cách hành xử văn minh.

Clip chồng cũ đến đón con về nội ăn Tết thu hút hơn 9 triệu lượt xem. Dưới bài đăng, nhiều người cùng chia sẻ lại hoàn cảnh tương tự của mình, đều chung mong muốn con cái được hạnh phúc, đầy đủ yêu thương.

"Ly hôn vẫn văn minh thế này, tôi thấy ít đôi làm được", "Y chang nhà mình, chồng cũ vẫn mừng tuổi ông bà ngoại, gia đình hai bên qua lại bình thường", "Mọi người cứ trách tại sao cô ấy bỏ chồng khi vẫn có thể qua lại, nhưng không hiểu rằng chia tay chính là cách tốt nhất để bảo vệ con", người xem bày tỏ.