Kiêng kỵ gì mùng 3 Tết để cả năm hanh thông

Là ngày quan trọng đầu năm, mùng 3 Tết có nhiều điều cần lưu ý để một năm thuận lợi, tránh xui xẻo.

Mùng 3 là ngày "tết thầy", thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo. Ảnh: Placevn.

Trong văn hóa Việt Nam, mùng 3 Tết được dành để gợi nhớ đến truyền thống tôn sư trọng đạo, thể hiện qua câu tục ngữ "Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy". Đây là ngày để học trò đi thăm hỏi, chúc sức khỏe thầy cô, những người nâng đỡ mình trên hành trình học tập cũng như làm việc.

Ngoài ra, là một trong 3 ngày quan trọng khởi đầu năm mới, mùng 3 Tết cũng có nhiều điều cần lưu ý nhằm giữ cho một năm thuận hòa, nhiều may mắn. Giống như mùng 1 và mùng 2, trong ngày này cũng cần kiêng kỵ một số việc có thể gây tổn hao tài lộc.

Những điều kiêng kỵ ngày mùng 3 Tết

Theo nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, mọi kiêng kị trong dịp Tết Nguyên đán cốt tạo những điều tốt lành vào ngày đầu năm, và cho cả năm tới.

Dù là ngày cuối trong 3 ngày Tết, bạn không nên vội quét nhà và đổ rác. Theo quan niệm truyền thống Đông Á, quét nhà ngày đầu năm âm lịch bị coi là "hất hết tài lộc ra ngoài", khiến cả năm không thể đón được tiền tài. Thay vào đó, các gia đình đã dọn dẹp sạch sẽ từ trước thời điểm Giao thừa.

Không nên khóc lóc hay nói lời xui xẻo vào ngày mùng 3. Mọi người nên dành cho nhau những lời chúc mừng, hòa nhã trong những cuộc trò chuyện. Có câu "khẩu đức quyết định vận mệnh" - có nghĩa lời hay ý đẹp sẽ tác động đến tâm ý và vận may. Trong ngày Tết, thực hành nói những lời tốt đẹp càng cần được chú trọng.

Những tập tục kiêng kị này cũng được tác giả Nhất Thanh đề cập trong cuốn Đất lề quê thói. Theo đó, ngày đầu năm, người ta tránh những ngôn ngữ những hành động có thể đem lại sự không may mắn suốt cả năm, gọi là giông hoặc nói là xui.

Mùng 3 Tết nên giữ sự vui vẻ, nói lời tích cực. Ảnh: Pexels.

Ngày mùng 3 cần cẩn thận, tránh đổ vỡ chén bát, gương trong nhà vì đây bị coi là điềm báo cho sự đổ vỡ, chia lìa và xui xẻo.

Những người trong năm có tang phải giữ đạo hiếu không đi lễ, đi chúc Tết, đồng thời kiêng cho người ta, không đến với y phục sô gai. Phải chờ đến khi gia chủ cúng hóa vàng (thường là trước trưa mùng 3 Tết), người có tang mới nên đến thăm nhà.

Điều nên làm để hút tài lộc

Để cả năm được suôn sẻ, vào ngày mùng 3 Tết, mọi người nên lưu ý về giờ đẹp cúng hóa vàng, xuất hành:

- Làm lễ hóa vàng đúng giờ: Ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ (19/2/2026 dương lịch) là ngày Giáp Tý. Giờ đẹp để làm lễ hóa vàng gồm: giờ Mão (5h-7h), giờ Thân (15h-17h) và giờ Dậu (17h–19h). Ngày này hợp với gia chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Dần, Thân, Tỵ và Hợi.

- Hướng tốt xuất hành:

Hướng Hỷ thần là hướng Đông Nam, đây là hướng tượng trưng cho niềm vui, sự thuận lợi trong các mối quan hệ và công việc. Những ai mong cầu bình an, gia đình hòa thuận, tình duyên tốt đẹp hoặc hy vọng có thêm tin vui trong năm mới có thể ưu tiên xuất hành theo hướng này.

Hướng Tài thần là hướng Tây Bắc, hướng này gắn với mong ước về tài chính, công danh và sự thịnh vượng. Người làm kinh doanh, buôn bán hoặc đặt mục tiêu thăng tiến trong sự nghiệp thường chọn xuất hành theo phương vị này.

Hướng Nam cũng được xem là phương hướng cát lợi trong năm Bính Ngọ 2026. Hướng này giúp tăng sinh khí, phù hợp với những ai đặt mục tiêu cải thiện sức khỏe và phát triển bản thân.