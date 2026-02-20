Dàn hot girl tuổi Ngọ hút triệu view trên mạng

Quỳnh Trương (sinh năm 2002, quê Nghệ An) là TikToker đình đám trong mảng mukbang (ăn uống) với 3 triệu người theo dõi. Bắt đầu chuyển hướng làm sáng tạo nội dung từ năm 3 đại học, cô nàng gây sốt nhờ vẻ ngoài xinh như nàng thơ, được ví là "tiên nữ mukbang". Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quỳnh Trương cho biết năm Bính Ngọ 2026 là năm quan trọng để cô đặt ra những mục tiêu mới trong sự nghiệp. Ảnh: Quỳnh Trương/Instagram.