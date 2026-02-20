Dàn hot girl tuổi Ngọ hút triệu view trên mạng

|
Quỳnh Trương (sinh năm 2002, quê Nghệ An) là TikToker đình đám trong mảng mukbang (ăn uống) với 3 triệu người theo dõi. Bắt đầu chuyển hướng làm sáng tạo nội dung từ năm 3 đại học, cô nàng gây sốt nhờ vẻ ngoài xinh như nàng thơ, được ví là "tiên nữ mukbang". Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quỳnh Trương cho biết năm Bính Ngọ 2026 là năm quan trọng để cô đặt ra những mục tiêu mới trong sự nghiệp. Ảnh: Quỳnh Trương/Instagram.
Nhiều người bất ngờ khi biết rằng cô nàng quê Nghệ An sở hữu bảng thành tích "khủng". Quỳnh từng đạt danh hiệu Thủ khoa học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý năm lớp 9 khi đang theo học Trường THCS Phúc Thọ. Lên cấp 3, cô học lớp chuyên Địa lý Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và đã tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Quỳnh Trương/Instagram.
Hiện tại, công việc chính của cô là nhà sáng tạo nội dung và influencer hợp tác với nhiều nhãn hàng liên quan đến thời trang, ẩm thực và lối sống. Năm 2024, cô nàng Gen Z khiến fan ngưỡng mộ khi khoe chiếc ôtô mới tậu, là thành quả sau thời gian làm nội dung. Ảnh: Quỳnh Trương/Instagram.
Xoài Non (Phạm Thùy Trang) là một trong những gương mặt nổi bật trong dàn mỹ nhân tuổi Ngọ. Cô bắt đầu nổi tiếng và gây chú ý lớn trên mạng xã hội từ khoảng năm 2019, đặc biệt sau khi tham gia MV Tìm em trong mơ của Chi Dân và được biết đến là bạn gái của streamer Xemesis. Ảnh: Phạm Trang/Instagram.
Hiện Xoài Non có hơn 2,3 triệu người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Công việc chính của cô là người mẫu ảnh, quảng cáo cho các nhãn hàng. Cô cũng gây chú ý lớn khi tham gia livestream bán hàng trong các phiên megalive. Ảnh: Phạm Trang/Instagram.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Xemesis vào năm 2024, hot girl tuổi Ngọ hiện có mối tình lãng mạn với Gil Lê. Cặp đôi thường xuyên khoe khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội. Ảnh: Phạm Trang/Instagram.
Cách đây 8 năm, Trần Nguyễn Triệu Vy (nickname Jenny, TP.HCM) từng gây sốt với loạt ảnh "đẹp tựa nàng thơ" khi diện áo dài và đồng phục học đường. Thời điểm đó, cô là một trong những hot girl Gen Z chiếm được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Ảnh: Trần Nguyễn Triệu Vy/Instagram.
Hiện tại, Triệu Vy có nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút và trưởng thành. Cô là hot girl có hơn 66.000 lượt theo dõi. Làn da trắng sứ, mái tóc dài đen bồng bềnh khiến cô càng thêm phần khí chất. Ảnh: Trần Nguyễn Triệu Vy/Instagram.
Trên trang cá nhân, cô nàng tuổi Ngọ chủ yếu khoe hình ảnh sang chảnh, đi du lịch và mua sắm. Tuy nhiên cô không chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng tư khiến người theo dõi tò mò. Ảnh: Trần Nguyễn Triệu Vy/Instagram.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.