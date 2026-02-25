'Đòn chí mạng' với lễ hội khỏa thân lớn nhất Nhật Bản

Sau màn "kẹp thịt" khiến 6 người bị thương, ban tổ chức lễ hội khỏa thân ở Nhật Bản cho biết đơn vị sẽ xem xét lại các quy tắc an toàn, thậm chí hủy bỏ truyền thống 5 thế kỷ này.

Những người tham gia "lễ hội khỏa thân" Saidaiji tập trung bên trong hội trường đền thờ tại thành phố Okayama vào ngày 21/2. Ảnh: Kyodo.

Tương lai của một trong những lễ hội truyền thống mang tính biểu tượng và kỳ lạ nhất Nhật Bản đang đứng trước những dấu hỏi lớn, sau khi thêm ba người tham gia rơi vào tình trạng bất tỉnh và nhiều người khác phải nhập viện trong sự kiện diễn ra vào cuối tuần qua, theo SCMP.

Chuyện gì đã xảy ra?

Lễ hội "Hadaka Matsuri", còn gọi là Saidaiji Eyo (hay lễ hội khỏa thân), có lịch sử hơn 500 năm, được tổ chức tại chùa Saidaiji Kannon ở thành phố Okayama. Sự kiện năm nay thu hút khoảng 10.000 nam giới tham gia.

Theo báo cáo từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Nhật Bản vào hôm 23/2, ba người đàn ông đã bị ngất xỉu vào khoảng 22h trong lúc đám đông đang xô đẩy kịch liệt. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng. Ngoài ra, ít nhất ba người khác cũng phải nhập viện với các vết thương không đe dọa đến tính mạng.

Các nạn nhân được xác định là hai cư dân thành phố Okayama (58 và 47 tuổi) và một người đàn ông 42 tuổi đến từ thành phố Mimasaka lân cận. Tờ Sanyo News cho biết, hai nạn nhân được tìm thấy ở phía nam chính điện, trong khi người thứ ba nằm ở phía tây.

Trước khi tham gia cuộc "đại chiến", Shin-Otoko (nhân vật chính trong lễ hội) buộc cạo lông trên cơ thể. Ảnh: Konomiya Shrine.

Mức độ nghiêm trọng của nạn nhân buộc đội cứu hộ khẩn cấp sử dụng máy khử rung tim và thực hiện xoa bóp tim ngay tại chỗ trước khi đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Một nhân chứng bàng hoàng mô tả lại cảnh tượng: "Tôi thấy những người khỏa thân ngã xuống như một trận lở tuyết, người này đè lên người kia không kiểm soát".

Sự hỗn loạn xảy ra khi ánh đèn trong chùa vụt tắt và các đạo sĩ ném hai chiếc gậy gỗ linh thiêng (shingi) dài 20 cm từ cửa sổ tầng hai xuống đám đông đang chờ đợi phía dưới. Theo truyền thống, bất kỳ ai giữ được chiếc gậy và cắm vào một chiếc hộp đựng đầy gạo sẽ được ban phước lành và may mắn suốt cả năm.

Trước khi bước vào cuộc tranh giành, những người tham gia phải thực hiện nghi thức thanh tẩy bằng cách dội nước đá lạnh lên người. Sau đó, đám người chen chúc trong chính điện của ngôi chùa để chờ đợi khoảnh khắc gậy may mắn được ném ra, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn khi hàng nghìn cơ thể va chạm mạnh trong bóng tối.

Hồi chuông báo tử cho một truyền thống 5 thế kỷ?

Vụ việc đã làm bùng nổ một cuộc tranh luận gay gắt trong dư luận Nhật Bản. Một mặt, nhiều người cho rằng rủi ro là một phần của truyền thống.

"Người dân tham gia biết sự kiện tiềm ẩn nguy hiểm. Đây là chương trình truyền thống quan trọng để khuấy động địa phương, tôi lo rằng sự cố này sẽ khai tử lễ hội", một cư dân Okayama bày tỏ.

Mặt khác, luồng ý kiến phản đối lại quyết liệt. Một bình luận trên trang web của Fuji News viết: "Tôi không thể hiểu nổi tư duy của ban tổ chức khi tiếp tục duy trì một lễ hội mà người tham gia đã từng thiệt mạng. Việc xảy ra tai nạn trong tình trạng 'kẹp thịt' kinh khủng như vậy là điều hoàn toàn có thể dự đoán được".

Một giáo sư giấu tên nhận định rằng người Nhật vốn "cực kỳ nhạy cảm" với rủi ro, đôi khi đến mức cực đoan nên sự cố này có thể là "đòn chí mạng" với lễ hội. Ông cho rằng ban tổ chức có thể bị buộc giới hạn số lượng người tham gia hoặc áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đến mức làm mất đi bản sắc của lễ hội. Từ đó, theo vị giáo sư, câu hỏi đặt ra rằng đâu là ranh giới giữa an toàn công cộng và những sai sót ngẫu nhiên của con người trong một nghi lễ khắc nghiệt?

Hiện tại, ban tổ chức vẫn từ chối bình luận thêm, chỉ xác nhận rằng đơn vị đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia, vì nhiều người thường uống rượu để chống chọi với cái lạnh trước khi vào trận. Số phận của lễ hội khỏa thân huyền thoại này đang treo lơ lửng, chờ đợi kết quả điều tra và những quyết định cải tổ mang tính sống còn.

Bên trong lễ hội khỏa thân thời xưa được vẽ lại và lan truyền đến ngày nay. Ảnh: nagoyaisnotboring.

Lễ hội Saidaiji Eyo có nguồn gốc từ năm 1510, được tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần thứ ba của tháng Hai hàng năm. Những người tham gia chỉ mặc duy nhất khố "mawashi", thực hiện nghi thức thanh tẩy bằng nước lạnh trước khi lao vào cuộc chiến giành hai chiếc gậy gỗ linh thiêng trong bóng tối. Năm 2016, Chính phủ Nhật Bản đã công nhận đây là Tài sản Văn hóa Phi vật thể Quan trọng của quốc gia.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên máu đổ tại lễ hội này. Lịch sử ghi nhận các ca tử vong vào năm 1987 và 2007, buộc ban tổ chức phải thắt chặt quy định như cấm đeo đồ trang sức. Nhưng sự cố lần này, với ba người cùng lúc rơi vào hôn mê, được đánh giá là "chưa từng có tiền lệ".

Ông Minoru Omori, Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ Saidaiji Eyo, chia sẻ với tờ Sanyo News: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cầu nguyện cho các nạn nhân phục hồi và điều tra nguyên nhân tai nạn. Sau đó, chúng tôi sẽ phải xem xét lại toàn bộ quy tắc".

Đáng lo ngại hơn, một thành viên khác của ban tổ chức thừa nhận trên mạng lưới Fuji News rằng: "Sự kiện này có thể sẽ phải hủy bỏ vĩnh viễn trong tương lai".