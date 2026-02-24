TikToker 'Thắng Không Kịp' lên tiếng vụ đánh vợ mới sinh

Thắng Phỏng - TikToker trong vụ ồn ào đang gây chú ý - lên tiếng giải thích về mối quan hệ với vợ cũ, khẳng định bản thân cũng từng bị "tác động".

Ngày 24/2, TikToker Thắng Phỏng/Thắng Không Kịp (tên thật Phùng Văn Thắng), đăng chia sẻ dài trên kênh cá nhân sau khi clip đánh vợ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong bài đăng Thắng thừa nhận "hành động bộc phát trong lúc nóng giận" của mình là sai, hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này đồng thời xin được giãi bày về hoàn cảnh bản thân.

Theo đó, anh cho biết đã ly hôn vợ cũ từ tháng 12/2025 và không hiểu lý do khi những câu chuyện cũ bỗng được nhắc lại vào thời điểm này. Trước đó, trong quá trình chung sống, giữa anh và vợ cũ xảy ra nhiều mâu thuẫn, tổn thương.

"Có những lời lẽ xúc phạm vượt quá giới hạn, có những lần cả hai đều không giữ được bình tĩnh. Trong những lúc cãi vã, tôi thường là người chọn cách im lặng và đứng xa ra để cả hai có thời gian bình tĩnh lại trước những lời nói nặng nề. Tôi hiểu rằng khi nóng giận, ai cũng có thể nói ra những điều làm tổn thương nhau, nên tôi cố gắng không đẩy mọi việc đi xa hơn", anh viết.

TikToker cho biết cũng từng chủ động đề nghị ly hôn khi không ít lần cảm thấy mọi thứ vượt quá sức chịu đựng. Thắng thậm chí viết rằng chính anh cũng từng bị "tác động" khi đang lái xe chở gia đình. Hay có lần trong lúc xung đột, ảnh cưới bị đập vỡ ngay trước mắt anh.

TikToker T.P. vướng chỉ trích vì đoạn video đánh vợ. Ảnh cắt từ clip.

Thắng khẳng định có những video, hình ảnh và bằng chứng liên quan đến sự việc, "kể cả những lúc mọi chuyện đi quá giới hạn". Tuy nhiên, anh sẽ không công khai vì muốn tôn trọng vợ cũ.

Về chuyện ngoại tình, TikToker cho biết đã giải thích rõ ràng ngay tại thời điểm xảy ra sự việc và sẵn sàng đối chất các tin nhắn liên quan. "Sau đó, mọi việc đã được làm rõ và chúng tôi đã lựa chọn tiếp tục. Tôi cũng không phủ nhận rằng những tin nhắn của tôi có thể gây hiểu nhầm - và đó là điều tôi sai", anh viết.

TikToker cho biết đã và đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về mình. Sau ồn ào, anh sẽ tạm dừng công việc một thời gian để nhìn lại bản thân và điều chỉnh lại mọi thứ.

Vụ việc của Thắng Phỏng gây chú ý hôm 23/2 khi P.N. - vợ cũ của anh - chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh hai người tranh cãi. Trong video, nam TikToker có hành vi vung tay tác động vào vùng mặt vợ. P.N. cũng chia sẻ thêm hình ảnh cho thấy các thâm tím ở trán, tay, chân và một số vị trí khác trên cơ thể.

Theo thông số trên video được trích xuất từ camera giám sát, sự việc xảy ra vào ngày 15/6/2025. Đến sáng 24/2, đoạn clip trên tài khoản của P.N. đã được ẩn hoặc xóa khỏi nền tảng, nhưng vẫn lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Hiện, kênh TikTok gần 600.000 người theo dõi của Thắng Phỏng đã mở lại nhưng vẫn khóa bình luận. Anh cũng bị doanh nghiệp từng kết hợp chung trong các clip quảng bá thương hiệu thông báo ngừng hợp tác.

