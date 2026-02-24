Tranh cãi dĩa tôm sú 6 con giá 300.000 đồng ở Phú Quốc

Sau khi bài viết tố quán ăn ở Phú Quốc "chặt chém" được lan truyền, chính quyền địa phương vào cuộc xác minh, song không phát hiện sai phạm như khách hàng đề cập.

Những ngày qua, câu chuyện về một dĩa tôm sú 6 con có giá 300.000 đồng tại quán Cơm Niêu 66 tại Phú Quốc nhận được sự quan tâm và gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá này cao, trong khi một số khác nhận định cần nhìn vào kích cỡ tôm, cách chế biến, quy mô nhà hàng và bối cảnh du lịch.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Năm, chủ đơn vị trên, cho biết cơ sở đã hoạt động hơn 2 năm và "chưa từng ghi nhận trường hợp khách phàn nàn về chất lượng món ăn hay khẩu phần". Theo bà Năm, tất cả món ăn tại quán đều được niêm yết giá rõ ràng, nguyên liệu được nhập theo tiêu chuẩn ổn định, chế biến đúng khẩu phần, không có chuyện tùy tiện nâng giá.

Dĩa tôm sú 6 con giá 300.000 đồng gây tranh cãi.

Sau khi bài đăng của du khách lan truyền, chủ quán cho biết đơn vị đã chủ động liên hệ để trao đổi trực tiếp nhằm làm rõ sự việc. Tuy nhiên, theo người này, tài khoản đăng tải đã khóa trang cá nhân nên hai bên không thể kết nối, khiến thông tin chỉ lan truyền một chiều và dễ gây hiểu lầm.

Lực lượng chức năng địa phương đã đến làm việc ngay sau khi có phản ánh.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết trong dịp Tết giá nhập thực phẩm cao, việc quán bán dĩa tôm sú 6 con với giá 300.000 đồng là phù hợp.

"Qua kiểm tra, quán có đầy đủ giấy tờ kinh doanh, bảng giá niêm yết và tuân thủ quy định, do đó không bị xử phạt. Đây cũng là cơ sở để quán tiếp tục hoạt động bình thường sau sự việc", bà Kim Loan cho hay.

Sau khi sự việc gây chú ý, đại diện quán ăn cho biết lượng khách đến quán vẫn ổn định, hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn. Chủ quán cho rằng trong cao điểm mùa du lịch, những tranh cãi về giá cả hay dịch vụ là điều khó tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là thông tin cần được nhìn nhận đầy đủ, khách quan từ nhiều phía.