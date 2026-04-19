Cô gái co giật vì bị xịt 'nước lạ' vào mặt ở lễ hội Songkran

Người phụ nữ cho rằng mình đã bị xịt nước có pha chất gamma-hydroxybutyrate (GHB) vào mặt trong bữa tiệc Songkran khiến cô phải nhập viện sau đó.

Cô gái nhập viện trong đêm sau khi tham gia bữa tiệc mừng lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Ảnh: @jeeeppji/TikTok.

Trên tài khoản TikTok @jeepjj, người phụ nữ Thái Lan kể lại sự việc xảy ra vào ngày 13/4 tại một sự kiện Songkran tổ chức ở câu lạc bộ Route 66 Club. Cô cho biết mình đến dự tiệc vào 22h. Đến khoảng 23h, sau khi uống nước, cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như co giật và sùi bọt mép.

Đến khoảng 1h sáng, người phụ nữ trẻ được đưa vào bệnh viện, theo The Thaiger. Cô khẳng định không nhận đồ uống từ người lạ, trong khi ly nước của mình có nắp đậy. Bạn trai cô cũng uống nước từ cùng ly nhưng không có triệu chứng gì.

Cô nghi ngờ rằng chất gamma-hydroxybutyrate (GHB) đã xâm nhập vào cơ thể mình thông qua nước bị xịt trực tiếp vào mặt và miệng nhiều lần trong bữa tiệc. GHB là chất thường bị lạm dụng để khiến nạn nhân rơi vào trạng thái mất phương hướng hoặc bất tỉnh, từ đó tạo điều kiện cho hành vi tấn công tình dục.

Sau khi bị nghi ngờ trên mạng, người phụ nữ đã đăng tải ảnh chụp giấy chứng nhận y tế lên mạng xã hội, trong đó xác nhận có GHB trong cơ thể cô. Hiện, tình trạng của cô đã ổn định và cô chỉ muốn cảnh báo mọi người nên cẩn thận.

Người phụ nữ cũng đã nộp đơn trình báo vụ việc với cảnh sát.