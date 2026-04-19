Dứt cảnh xấu xí ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Sau thông báo bất lực trước tình trạng khách leo trèo trên tượng động vật chụp ảnh, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết đã ghi nhận chuyển biến tích cực.

Hươu cao cổ leo cây là một trong trong số tượng được du khách ưa chuộng nhất TCVSG. Đây cũng là nơi xảy ra một số hành động thiếu ý thức. Ảnh: Thảo Cầm Viên.

Một tuần sau thông báo về tình trạng nhiều khách đến tham quan sở thú và leo trèo, chụp ảnh trên các bức tượng, trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 19/4, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TCVSG) cho biết tình trạng du khách leo trèo trên các tượng trang trí tại trong khuôn viên sở thú đã có dấu hiệu thuyên giảm rõ rệt. Ý thức của nhiều du khách đã được cải thiện, góp phần xây dựng hình ảnh tham quan văn minh, hạn chế các hành vi tiềm ẩn rủi ro.

Đại diện TCVSG nhận định sự chuyển biến tích cực này đến từ việc nâng cao nhận thức của du khách thông qua truyền thông và nhắc nhở trực tiếp tại các khu vực đông người. Nhiều gia đình, đặc biệt là phụ huynh có trẻ nhỏ, đã chủ động hơn trong việc hướng dẫn, giám sát con em khi tham quan, không để xảy ra tình trạng leo trèo nguy hiểm.

Trước đó, các tượng thú trong khuôn viên vốn được thiết kế từ lâu với hình dáng sinh động, ngộ nghĩnh, trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều người. Những hình ảnh như hươu cao cổ leo cây hay chú ếch ngồi thiền bên hồ sen thường tạo cảm hứng để du khách bắt chước, chụp ảnh lưu niệm. Theo TCVSG, đây là tâm lý phổ biến và là một phần trải nghiệm thú vị khi đến tham quan.

TCVSG thu hút lượng lớn du khách tham quan vào các ngày cuối tuần. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, một số TikToker đến sở thú vui chơi, quay video leo trèo trên các tượng tạo tranh cãi về ý thức giữ gìn tài sản công cộng. Đến đầu tháng 4, nội dung trên lan truyền, kéo theo hành động "bắt trend" tương tự của nhiều khách tham quan.

Đơn vị đã cảnh báo vào ngày 1/4, song tình trạng vẫn tiếp diễn. Ngày 12/4, TCVSG buộc lên tiếng lần thứ 2 và giải thích việc bố trí nhân sự đứng trực tại từng vị trí là không khả thi, bởi đội ngũ còn phải đảm nhiệm nhiều công việc khác như chăm sóc động vật, vận hành, vệ sinh và đảm bảo an toàn chung trong toàn khu.

Đơn vị quản lý nhấn mạnh rằng việc leo trèo trực tiếp lên tượng có thể dẫn đến nhiều nguy cơ mất an toàn. Du khách, đặc biệt là trẻ em, có thể trượt ngã, va chạm gây chấn thương. Ngoài ra, hành vi này cũng ảnh hưởng đến độ bền và mỹ quan của các công trình trang trí trong khuôn viên.

"Điều chúng tôi quan tâm nhất là sự an toàn của khách tham quan. Việc leo trèo lên tượng có thể khiến trải nghiệm tham quan không còn trọn vẹn nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn", đại diện TCVSG chia sẻ.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những công viên bảo tồn động, thực vật lâu đời nhất Việt Nam, được xây dựng từ năm 1864. Với diện tích hơn 16 ha, nơi đây hiện nuôi dưỡng hàng trăm loài động vật quý hiếm và lưu giữ hàng nghìn cá thể thực vật, nhiều loài có giá trị bảo tồn cao. Không chỉ là điểm tham quan, TCVSG còn đóng vai trò quan trọng trong công tác giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học và bảo tồn đa dạng sinh học.

Bên cạnh hệ sinh thái phong phú, TCVSG còn được xem là "lá phổi xanh" giữa trung tâm TP.HCM. Đơn vị ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với hơn 1,7 triệu lượt khách trong 11 tháng đầu năm 2025. Dịp Tết Bính Ngọ (2026), trung bình mỗi ngày có hơn 5.100 lượt tham quan.