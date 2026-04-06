Cảnh đội nắng chờ chụp ảnh với 'ếch ngồi thiền' ở Thảo Cầm Viên

  • Thứ hai, 6/4/2026 21:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trào lưu chụp ảnh với tượng "ếch ngồi thiền" tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn gây sốt TikTok, thu hút đông đảo bạn trẻ xếp hàng "bắt trend".

Du khách xếp hàng chụp ảnh cùng tượng ếch ở Thảo Cầm Viên. Ảnh: @zancutequatroiii/TikTok.

Trong hai ngày 5-6/4, mạng xã hội TikTok lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh đông đảo bạn trẻ xếp hàng chờ chụp ảnh cùng bức tượng “ếch ngồi thiền” tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Các clip được quay vào dịp cuối tuần cho thấy hàng chục du khách kiên nhẫn đợi đến lượt để “bắt trend”.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thảo Ly (sinh năm 2005), tham quan ngày 5/4, cho biết cô bất ngờ trước cảnh đông người xếp hàng. “Ban đầu tôi không hiểu mọi người chờ gì, sau mới biết là để chụp ảnh với một bức tượng đang ‘hot’ trên mạng”, cô nói.

Trong khi đó, Thoa Nguyễn (sinh năm 2006) cho biết đã dành gần trọn buổi sáng chủ nhật để “đu trend”. “Các tượng động vật ở đây đang được quan tâm, đặc biệt là tượng ‘ếch ngồi thiền’. Tôi phải chờ gần 20 phút mới đến lượt”, nữ sinh viên chia sẻ.

Theo tìm hiểu, trào lưu này được cho là bắt nguồn từ bức ảnh do Sơn Tùng M-TP đăng tải khi tham quan Thảo Cầm Viên vào tháng 10 năm ngoái. Gần đây, xu hướng tiếp tục lan rộng nhờ loạt video chụp ảnh cùng tượng động vật trong khuôn viên sở thú. Nhiều clip sử dụng ca khúc Anh là ngoại lệ của em của ca sĩ Phương Ly, ghi lại cảnh một số bạn trẻ tạo dáng, ôm hoặc thậm chí trèo lên tượng hươu cao cổ để quay video.

Hình ảnh check-in Thảo Cầm Viên của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Sơn Tùng M-TP/Facebook.

Một số nội dung thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác, song cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Trước đó, ngày 1/4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phát đi thông báo trên fanpage, đề nghị du khách không leo trèo lên các tượng trang trí để chụp ảnh, nhằm đảm bảo an toàn cá nhân, giữ gìn hình ảnh văn minh và bảo vệ tài sản công cộng. Đơn vị cho biết đã ghi nhận tình trạng một số tượng xuất hiện vết nứt, hư hại.

Sau động thái này, nhiều tài khoản mạng xã hội đã chủ động ẩn hoặc xóa các video liên quan. Một kênh TikTok cũng lên tiếng đính chính, cho biết hình ảnh lan truyền về việc trèo lên tượng hươu cao cổ thực chất là sản phẩm được tạo dựng bằng AI.

Hiện Thảo Cầm Viên tiếp tục đăng tải các video tuyên truyền trên TikTok, khuyến khích du khách chụp ảnh đúng cách, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các công trình trang trí nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn mỹ quan khuôn viên.

Thảo Cầm Viên nhắc nhở du khách vì loạt clip lan truyền MXH

Trào lưu leo tượng chụp ảnh tại Thảo Cầm Viên lan rộng trên TikTok, thu hút tương tác lớn nhưng tiềm ẩn rủi ro an toàn, khiến đơn vị quản lý phải lên tiếng nhắc nhở.

05:18 3/4/2026

Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs

Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.

Lê Vy

  TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

Canh bao ve 'bien Go Vap' hinh anh

Cảnh báo về 'biển Gò Vấp'

6 giờ trước 16:04 6/4/2026

Khu vực ven sông Vàm Thuật (phường An Nhơn, TP.HCM) bất ngờ thu hút người dân đến vui chơi, chụp ảnh. Chính quyền đã giăng dây, rào chắn và liên tục phát cảnh báo để đảm bảo an toàn.

