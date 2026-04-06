Cảnh đội nắng chờ chụp ảnh với 'ếch ngồi thiền' ở Thảo Cầm Viên

Trào lưu chụp ảnh với tượng "ếch ngồi thiền" tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn gây sốt TikTok, thu hút đông đảo bạn trẻ xếp hàng "bắt trend".

Du khách xếp hàng chụp ảnh cùng tượng ếch ở Thảo Cầm Viên. Ảnh: @zancutequatroiii/TikTok.

Trong hai ngày 5-6/4, mạng xã hội TikTok lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh đông đảo bạn trẻ xếp hàng chờ chụp ảnh cùng bức tượng “ếch ngồi thiền” tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Các clip được quay vào dịp cuối tuần cho thấy hàng chục du khách kiên nhẫn đợi đến lượt để “bắt trend”.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thảo Ly (sinh năm 2005), tham quan ngày 5/4, cho biết cô bất ngờ trước cảnh đông người xếp hàng. “Ban đầu tôi không hiểu mọi người chờ gì, sau mới biết là để chụp ảnh với một bức tượng đang ‘hot’ trên mạng”, cô nói.

Trong khi đó, Thoa Nguyễn (sinh năm 2006) cho biết đã dành gần trọn buổi sáng chủ nhật để “đu trend”. “Các tượng động vật ở đây đang được quan tâm, đặc biệt là tượng ‘ếch ngồi thiền’. Tôi phải chờ gần 20 phút mới đến lượt”, nữ sinh viên chia sẻ.

Theo tìm hiểu, trào lưu này được cho là bắt nguồn từ bức ảnh do Sơn Tùng M-TP đăng tải khi tham quan Thảo Cầm Viên vào tháng 10 năm ngoái. Gần đây, xu hướng tiếp tục lan rộng nhờ loạt video chụp ảnh cùng tượng động vật trong khuôn viên sở thú. Nhiều clip sử dụng ca khúc Anh là ngoại lệ của em của ca sĩ Phương Ly, ghi lại cảnh một số bạn trẻ tạo dáng, ôm hoặc thậm chí trèo lên tượng hươu cao cổ để quay video.

Hình ảnh check-in Thảo Cầm Viên của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: Sơn Tùng M-TP/Facebook.

Một số nội dung thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác, song cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Trước đó, ngày 1/4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phát đi thông báo trên fanpage, đề nghị du khách không leo trèo lên các tượng trang trí để chụp ảnh, nhằm đảm bảo an toàn cá nhân, giữ gìn hình ảnh văn minh và bảo vệ tài sản công cộng. Đơn vị cho biết đã ghi nhận tình trạng một số tượng xuất hiện vết nứt, hư hại.

Sau động thái này, nhiều tài khoản mạng xã hội đã chủ động ẩn hoặc xóa các video liên quan. Một kênh TikTok cũng lên tiếng đính chính, cho biết hình ảnh lan truyền về việc trèo lên tượng hươu cao cổ thực chất là sản phẩm được tạo dựng bằng AI.

Hiện Thảo Cầm Viên tiếp tục đăng tải các video tuyên truyền trên TikTok, khuyến khích du khách chụp ảnh đúng cách, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các công trình trang trí nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn mỹ quan khuôn viên.