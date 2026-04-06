Cảnh báo về 'biển Gò Vấp'

  • Thứ hai, 6/4/2026 16:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khu vực ven sông Vàm Thuật (phường An Nhơn, TP.HCM) bất ngờ thu hút người dân đến vui chơi, chụp ảnh. Chính quyền đã giăng dây, rào chắn và liên tục phát cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Ngày 6/4, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường An Nhơn (TP.HCM) cho biết thời gian qua, nhiều người tập trung tại khu vực ven sông Vàm Thuật, nơi được gọi là “biển Gò Vấp”. Tuy nhiên, khu vực này thực chất thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát và vẫn đang trong giai đoạn thi công cao điểm, chưa được nghiệm thu.

Theo ghi nhận, khu vực bãi cát ven sông tồn tại nhiều rủi ro như hố sâu, nền đất yếu dễ sạt lở, vật liệu xây dựng và máy móc hoạt động liên tục. Trong khi đó, không có lực lượng cứu hộ túc trực, khiến nguy cơ tai nạn, đặc biệt là đuối nước, luôn hiện hữu.

bien Go Vap anh 1

Khu vực được người dân gọi là "biển Gò Vấp". Ảnh: Vi Na TV/Facebook.

Vị đại diện phường cho biết, lực lượng chức năng đã triển khai đồng loạt các biện pháp như giăng dây cách ly, dựng biển cảnh báo nguy hiểm quanh khu vực thi công. Đồng thời, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý công trình tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không xâm nhập công trường.

“Chúng tôi đã bố trí biển báo, giăng dây, phát loa nhắc nhở và xử lý các trường hợp tụ tập, buôn bán, đỗ xe không đúng quy định nhằm đảm bảo trật tự đô thị”, đại diện UBND phường cho biết thêm.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, điều chỉnh biện pháp quản lý, không để phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất mỹ quan khu vực.

Trước đó, khu vực này bất ngờ trở thành điểm đến thu hút người dân với không gian thoáng đãng, nhiều cát, được ví như một “bãi biển” giữa lòng thành phố. Không ít người tìm đến để dạo mát, tập thể dục, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui chơi sát mép nước, trong khi người lớn tuổi tập thể dục trên bãi đất trống. Một số nhóm bạn trẻ thậm chí mang theo đồ ăn, nước uống để tổ chức picnic ngay trong khu vực công trường.

