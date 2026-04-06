Sở Văn hóa Đắk Lắk lên tiếng vụ TikToker chê bánh mì 'đói khổ mới ăn'

Sau phát ngôn gây tranh cãi về bánh mì của H.L., Sở VH-TT-DL Đắk Lắk cho biết sẽ xem xét lại việc mời nữ TikToker này quảng bá lễ hội của tỉnh.

Phát ngôn của nữ TikToker bị chỉ trích dữ dội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan sẽ xem xét kỹ lưỡng việc mời các KOL, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia quảng bá các lễ hội của địa phương trong thời gian tới.

Theo người đại diện, dù cơ quan quản lý nhà nước không trực tiếp quản lý hoạt động của các TikToker, khi lựa chọn những người có sức ảnh hưởng tham gia quảng bá cho các sự kiện văn hóa, lễ hội của địa phương, các đơn vị tổ chức sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

"Những cá nhân tham gia truyền thông cho lễ hội cần có hình ảnh, phát ngôn phù hợp, tránh gây tranh cãi hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh chung của địa phương", vị này cho biết.

Đại diện sở cho biết thêm hiện đơn vị đang xây dựng kế hoạch quảng bá cho các sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh. Trong quá trình đó, việc hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội vẫn được xem là một kênh truyền thông hiệu quả, song cần được lựa chọn phù hợp và thận trọng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip của nữ TikToker H.L. sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi. Trong video, người này vừa ăn bánh mì vừa bày tỏ quan điểm cho rằng đây là món ăn "chỉ ăn khi đói khổ, khó khăn", đồng thời nói rằng bản thân cảm thấy "khổ" khi ăn bánh mì. Phát ngôn này nhanh chóng thu hút nhiều bình luận chỉ trích

Không ít người cho rằng cách nói trên không phù hợp, dù chỉ là cảm nhận của một cá nhân, bởi bánh mì từ lâu được xem là một những biểu tượng của ẩm thực Việt, được nhiều du khách quốc tế biết đến.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nữ TikToker này từng tham gia quảng bá một lễ hội của địa phương với vai trò đại sứ mạng xã hội vào năm 2023. Tuy nhiên, sau sự việc vừa qua, cơ quan chức năng cho biết sẽ cân nhắc kỹ hơn trong việc lựa chọn những cá nhân có sức ảnh hưởng tham gia các hoạt động truyền thông cho lễ hội.

Sau khi vấp phải nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng, nữ TikToker đã gỡ hoặc ẩn đoạn video gây tranh cãi, đồng thời đăng lời xin lỗi. Người này cho biết phát ngôn của mình thiếu suy nghĩ và gửi lời xin lỗi đến những người cảm thấy không hài lòng vì nội dung trên.

Sự việc tiếp tục nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội, trong đó không ít ý kiến cho rằng những người có lượng người theo dõi lớn cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi chia sẻ quan điểm cá nhân trên các nền tảng công khai.