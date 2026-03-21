Vì sao TikToker 1,9 triệu follow bị ký 'biên bản' ở nhà hàng Hàn Quốc

Từ việc TikToker Hoàng Anh Panda phải ký cam kết làm mờ mặt khi quay vlog, quy định bảo vệ hình ảnh cá nhân tại Hàn Quốc được thể hiện rõ với nhiều giới hạn ít người biết.

Ngày 19/3, TikToker Hoàng Anh Panda gây chú ý khi chia sẻ trải nghiệm tại một nhà hàng ở Seoul. Trong lúc dùng bữa, anh bất ngờ được yêu cầu ký cam kết liên quan đến việc ghi hình.

Theo đó, nam TikToker vẫn được phép quay video nhưng phải đảm bảo làm mờ toàn bộ khuôn mặt của nhân viên và các thực khách khác nếu vô tình xuất hiện trong khung hình. Tình huống này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận về quy định riêng tư nghiêm ngặt tại Hàn Quốc.

Thực tế, việc hạn chế quay phim tại các nhà hàng, quán cà phê ở quốc gia này không phải là điều hiếm gặp. Nhiều cơ sở chủ động đưa ra quy định cấm ghi hình hoặc cho phép quay với điều kiện phải xử lý hình ảnh để không nhận diện được người khác. Động thái này xuất phát từ lo ngại rủi ro pháp lý liên quan đến quyền hình ảnh cá nhân, vốn được bảo vệ chặt chẽ.

Quyền hình ảnh được bảo vệ nghiêm ngặt

Tại Hàn Quốc, "quyền hình ảnh" (cho-sang-gwon) được hiểu là quyền của mỗi cá nhân không bị chụp ảnh, ghi hình hay công bố các đặc điểm nhận diện như khuôn mặt, cơ thể khi chưa có sự đồng ý.

Theo The Korea Times, việc sử dụng hình ảnh của người khác mà chưa được cho phép, đặc biệt trong các nội dung đăng tải công khai trên mạng xã hội, có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý và yêu cầu bồi thường.

Dù không phải mọi nhà hàng đều yêu cầu ký cam kết, việc nhắc nhở khách không quay cận mặt người khác hoặc can thiệp khi phát hiện ghi hình vẫn diễn ra phổ biến. Các hướng dẫn dành cho du khách quốc tế cũng khuyến nghị nên xin phép trước khi quay vlog trong nhà hàng và xử lý làm mờ khuôn mặt trước khi đăng tải để hạn chế rủi ro.

Vào tháng 12/2025, một tòa án tại Chuncheon ra phán quyết một người phải bồi thường 2 triệu won (gần 35 triệu đồng) sau khi đăng video quay một người lạ lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý.

Đoạn video thu hút tới 270.000 lượt xem và dù người đăng cho rằng "không tiết lộ danh tính", tòa án vẫn xác định nạn nhân có thể bị nhận diện, từ đó kết luận đây là hành vi xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân, theo WordKorean.

Bên cạnh đó, nhiều địa điểm còn thiết lập khu vực hạn chế ghi hình, thường được gọi là "No YouTube Zone", nhằm kiểm soát việc quay video nếu chưa có sự đồng ý của cơ sở, theo Korea Portal.

Những quy định này không chỉ xuất phát từ yếu tố pháp lý mà còn gắn với bối cảnh xã hội. Hàn Quốc từng đối mặt với vấn nạn quay lén gây chấn động dư luận trong nhiều năm, với hàng nghìn vụ việc được ghi nhận mỗi năm. Trong đó, hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân bị phát tán hoặc buôn bán trái phép trên mạng.

Theo số liệu từ Time, riêng giai đoạn 2013-2018 đã ghi nhận hơn 30.000 vụ việc liên quan đến camera ẩn. Các thiết bị quay lén được phát hiện tại nhiều không gian riêng tư như nhà vệ sinh, phòng thay đồ hay khách sạn, khiến vấn đề trở thành nỗi lo lớn trong xã hội.

Quy tắc an toàn khi quay phim, chụp ảnh

Để tránh rắc rối về pháp lý và văn hóa, người chụp ảnh hoặc quay video cần lưu ý một số nguyên tắc cơ bản. Những trường hợp ghi hình từ xa, không thể nhận diện khuôn mặt, quay đám đông từ phía sau, cảnh đường phố, mặt ngoài tòa nhà hoặc ghi lại đồ ăn, sản phẩm và không gian nội thất thường có mức rủi ro thấp.

Ngược lại, các tình huống có thể nhận diện rõ cá nhân như quay cận mặt một hoặc hai người, ghi hình học sinh, trẻ em, nhân viên cửa hàng hoặc trong không gian kín nơi khách hàng dễ bị lộ mặt đều tiềm ẩn rủi ro cao.

Trên thực tế, không khó để bắt gặp việc người dân tại Hàn Quốc dùng tay che mặt khi thấy máy quay, kể cả trong các vlog hoặc cuộc gọi video. Đây là phản ứng phổ biến nhằm tránh bị ghi hình ngoài ý muốn, không phụ thuộc vào việc người quay là ai.

Trong các trường hợp quay vlog tại quán cà phê, nhà hàng hoặc ghi hình không gian bên trong, người thực hiện nên chủ động xin phép trước nếu có khả năng xuất hiện khuôn mặt người khác trong khung hình.

Nếu hình ảnh hoặc video đã ghi lại khuôn mặt người khác, nguyên tắc chung là cần xóa hoặc xử lý để đảm bảo quyền riêng tư.

Trường hợp người xuất hiện trong video liên hệ và bày tỏ sự không thoải mái, người quay cần nhanh chóng xóa hoặc làm mờ hình ảnh theo mong muốn của họ, đồng thời trao đổi một cách lịch sự để tìm phương án phù hợp.