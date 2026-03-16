TikToker gọi tô bún riêu 80.000 đồng ở chợ gây tranh cãi

Xuất phát từ video trải nghiệm của một TikToker, giá bán món bún riêu ở một quầy hàng trong chợ Đồng Xuân (Hà Nội) thu hút nhiều tranh luận.

TikToker Quan Không Gờ trải nghiệm ăn bún riêu ở chợ Đồng Xuân. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 15/3, video đến trải nghiệm ẩm thực ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) bất ngờ được nhiều người chia sẻ. Trong video, anh ghé một quầy hàng bán món bún riêu, được giới thiệu là kinh doanh từ những năm 1960, "ăn xong nhớ đời".

Sau khi nghe giới thiệu, Quan Không Gờ lựa chọn một tô bún riêu gồm các loại topping riêu cua, tóp mỡ, ốc, được báo giá 80.000 đồng. Ngoài ra, quầy có loại bún riêu - ốc (60.000 đồng) và riêu cua (30.000 đồng). Tùy nhu cầu, thực khách có thể gọi một bát cơ bản nhất sau đó thêm topping tùy ý, mỗi loại khoảng 10.000 đồng.

Chi tiết bán bún riêu giá 80.000 đồng trong video nhanh chóng thu hút sự chú ý, với hơn 570 bình luận dưới một bài đăng trên nền tảng Threads. Nhiều dân mạng tỏ ra bất ngờ, cho rằng giá tiền 80.000 đồng cho một bát bún là quá đắt đỏ, đồng thời so sánh với món ăn tương tự ở các địa phương khác.

Trong khi đó, không ít người lý giải đây là giá cả ở khu chợ thuộc trung tâm Hà Nội, tương đương chợ Bến Thành (TP.HCM) nên giá có thể nhỉnh hơn so với một số chợ truyền thống khác. Ngoài ra, các nguyên liệu cho món bún này, như ốc nhồi, riêu cua đều không rẻ.

Bên cạnh đó, bát bún 80.000 đồng là mức giá bao gồm nhiều loại thức ăn kèm, quán vẫn có các mức giá khác thấp hơn tùy theo nhu cầu ăn uống của khách.

"Người bán hàng cũng báo giá đầy đủ để bạn ấy gọi mà, có phải chặt chém đâu", "Tôi ăn một bát bún riêu trung bình ở các quán khác cũng 50.000-60.000 đồng rồi, bát full-topping như thế 80.000 đồng cũng dễ hiểu" là các bình luận khác bênh vực chủ quán bún.

Hiện, video vẫn được nhiều dân mạng chia sẻ và bày tỏ ý kiến bàn luận.

Quán bún riêu ở phố Bạch Mai từng phải xin lỗi khi báo giá 400.000 đồng/bát dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Bún riêu LH.

Liên quan đến món ăn nổi tiếng thủ đô, hồi tháng 1/2025 (mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), một quán bún riêu trên phố Bạch Mai (Hà Nội) từng gây sốc khi báo giá 1,2 triệu đồng cho 3 bát bún.

Khi đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Oanh, em gái chủ quán bún riêu, cho biết đó chỉ là sự cố nhầm lẫn, quán không hề đẩy giá cao sản phẩm vào ngày Tết. Bát bún vốn có giá 40.000 đồng, một người nhà chủ quán khi đó đùa vui, nói thành 400.000 đồng.

Chị Oanh lý giải việc không phát hiện ngay ra giao dịch chuyển khoản của khách bởi quán rất đông, hơn nữa chủ quán tin tưởng vào khách nên chỉ nghe thông báo đã nhận chuyển khoản và không kiểm tra lại giao dịch cụ thể. Sau đó, quán đã liên hệ và hoàn trả khách số tiền thừa.