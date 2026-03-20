TikToker Việt 1,9 triệu follow phải ký 'biên bản' ở nhà hàng Hàn Quốc

Ghi hình trong một nhà hàng ở Seoul, TikToker Hoàng Anh Panda phải ký biên bản cam kết với cơ sở trong việc che mờ mặt các nhân viên, thực khách nếu lỡ dính vào khung hình.

Ngày 19/3, TikToker Hoàng Anh Panda đăng tải chuyến đi Hàn Quốc cùng một số người bạn. Trong video với chú thích "Đang ăn bị làm biên bản bên Hàn", cả nhóm đến dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng ở Seoul.

Bất ngờ, giữa bữa ăn, một nhân viên nhà hàng tiến đến, cầm theo một bản cam kết và yêu cầu Hoàng Anh Panda điền đầy đủ thông tin cá nhân như tên tuổi, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội.

Theo nội dung bản cam kết, nam TikToker được phép ghi hình trong nhà hàng song phải làm mờ toàn bộ mặt nhân viên hay các thực khách khác nếu vô tình lọt vào khung hình. Đây được xem là chính sách nhằm bảo vệ quyền riêng tư cho thực khách và nhân viên của nhà hàng.

Dù khá bất ngờ, TikToker Việt Nam nhanh chóng hợp tác và bày tỏ sự thông cảm với quy định của cơ sở.

"Lần đầu tiên đi quay mà phải viết nguyên một bản cam kết không được dính mặt người khác, ngay giữa bữa ăn luôn", anh nói trong video.

Hoàng Anh Panda cũng cho biết anh nhận thức được Hàn Quốc là nơi người dân chuộng sự riêng tư cao, đặc biệt về hình ảnh cá nhân. Từng đến quốc gia này 4 năm trước, anh nhận thấy nhiều người dân địa phương tỏ ra không thích bị dính vào khung hình của người khác.

"Đây cũng là lần đầu tiên mình đi du lịch mà không quay tương tác với người lạ nào. Mọi khi mình hay quay tương tác, nói những câu 'Hello, I'm from Vietnam (tạm dịch: Xin chào, tôi đến từ Việt Nam - PV) với mọi người, lần này thì chỉ quay cảnh ăn uống thôi", anh chia sẻ, đồng thời khuyên người theo dõi nên tìm hiểu trước những quy định của các quốc gia dự định đặt chân tới để tránh tình huống không hay.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt quyền hình ảnh riêng tư. Ví dụ, cùng với Nhật Bản, điện thoại lưu hành ở đây đều phát ra âm thanh khi chụp hình nhằm ngăn chụp lén.

Nhiều quy định về quyền riêng tư ở Hàn Quốc còn đến từ vấn nạn chụp, quay phim lén nhức nhối ở quốc gia này. Tình trạng đặt camera ẩn ở nhà vệ sinh, phòng thay đồ, khách sạn, các địa điểm công cộng, thậm chí trong chính nhà riêng, lén lút ghi hình người khác, chủ yếu là phụ nữ, từng khiến các nhà chức trách đau đầu. Các đoạn clip này có thể bị phát tán lên mạng, hoặc rao bán, hoặc dùng để uy hiếp nạn nhân.