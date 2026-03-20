Phóng viên suýt chết vì tên lửa trong lúc đưa tin ở Lebanon

Trong lúc hai phóng viên của đài RT (Nga) đang đưa tin, một quả tên lửa bất ngờ lao về phía hai người, phát nổ khiến cả hai suýt mất mạng.

Cận cảnh phóng viên Nga suýt trúng tên lửa ở Lebanon Đang đưa tin về tình hình chiến sự, hai phóng viên đài RT bất ngờ thấy một quả tên lửa lao thẳng về phía mình, phát nổ. May mắn cả hai vẫn sống sót.

Ngày 19/3, phóng viên Steve Sweeney và quay phim Ali Rida, cùng làm việc cho đài RT, đang đưa tin về các cuộc không kích mới nhất của Israel tại miền Nam Lebanon thì bất ngờ phát hiện tên lửa lao thẳng về phía mình.

Tên lửa phát nổ ngay phía sau Sweeney, tạo ra vụ nổ lớn hất văng cả hai người, khói và mảnh vỡ bao trùm khu vực, theo The New York Post.

“Trời đất ơi. Chết tiệt”, Sweeney - phóng viên thường trú tại Beirut - thốt lên sau vụ nổ.

RT cho rằng quân đội Israel, lực lượng đang tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào Hezbollah ở miền Nam Lebanon, đã tấn công vị trí của nhóm phóng viên gần cầu Al-Qasmiya, trên sông Litani, gần một căn cứ quân sự địa phương,

Quay phim Rida thậm chí cáo buộc Israel “cố tình tấn công” ê-kíp, dù họ mặc trang phục rõ ràng cho thấy là nhà báo. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã cảnh báo người dân tránh xa khu vực này trong khuôn khổ chiến dịch không kích hôm 19/3.

“Trong các đoạn video được công bố, có thể thấy một nhà báo xuất hiện tại khu vực. Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo rõ ràng về khu vực này. Cuộc tấn công được tiến hành sau khi đã có đủ thời gian kể từ lúc phát cảnh báo. Khu vực này tiếp tục bị nhắm mục tiêu vào lúc 12h30 cùng ngày”, IDF nêu trong tuyên bố.

Quân đội Israel khẳng định không nhắm vào dân thường hay nhà báo và “hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Một khu vực ở quận Zuqaq al-Blat, Beirut, Lebanon sau cuộc không kích của Israel ngày 18/3. Ảnh: Reuters.

RT xác nhận cả hai phóng viên đều tỉnh táo và đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, theo Arab News. Trong một video khác, Rida cũng cho biết cả hai đều ổn và nói đùa: "Hóa ra khi một quả tên lửa đang bay về phía bạn, bạn có thể nghe thấy tiếng nó".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án vụ tấn công, nói rằng một cuộc tấn công nhằm vào các nhà báo đeo phù hiệu báo chí "không thể gọi là ngẫu nhiên".

Trên Telegram, bà viết thêm rằng cuộc tấn công “không nhắm vào một cơ sở quân sự chiến lược quan trọng nào, mà chỉ là địa điểm quay phim phóng sự”, và cho biết Moscow đang “chờ đợi phản hồi từ các tổ chức quốc tế”.

Trước đó vào ngày 17, 18/3, Israel đã tiến hành loạt cuộc không kích nhắm vào nhiều khu vực tại Lebanon, trong đó có thủ đô Beirut. Các cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang từ ngày 2/3, khi Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel, tuyên bố để trả đũa việc lãnh đạo tối cao Iran bị sát hại.

Đáp lại, Israel đã triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn, bao gồm không kích và đưa lực lượng bộ binh vào lãnh thổ Lebanon.