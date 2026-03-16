Cái chết của Vang Vieng

Sau vụ ngộ độc methanol rúng động, thị trấn du lịch từng nổi tiếng tiệc tùng ở Vang Vieng (Lào) rơi vào cảnh vắng lặng, du khách ghé đến giờ cũng trở nên dè dặt hơn.

Vang Vieng trở nên đìu hiu sau thảm kịch khiến 6 du khách thiệt mạng năm 2024.

Mới hơn 21h trên một con phố bụi bặm ở Vang Vieng, khung cảnh yên ắng đến lạ.



Âm nhạc vẫn vang lên từ các quán bar bình dân, những biển hiệu bia phát sáng treo trên những bàn bi-a trống vắng. Nhân viên pha chế lau quầy bar vốn lẽ ra phải chật kín khách. Bên ngoài một cửa hàng tiện lợi, vài du khách ba lô lướt điện thoại vô định, không biết đi đâu.

Đây không phải Vang Vieng mà nhiều người hình dung. Trong nhiều năm, thị trấn ven sông này nổi tiếng là “thủ phủ tiệc tùng”, nơi du khách thả phao trôi trên sông Nam Song vào ban ngày rồi uống rượu rẻ tiền và tham gia các tour nhậu nhẹt suốt đêm. Nhưng khi đi dọc con phố chính trong 2 đêm tháng 1 vừa qua, nguồn năng lượng ấy dường như đã biến mất.

Thay vào đó, các quán bar vẫn mở cửa nhưng gần như trống trơn. Sảnh các nhà nghỉ sáng lạnh dưới ánh đèn huỳnh quang, còn khu chợ đêm giống như một “thị trấn ma”. Một vài nhà hàng còn chút sinh khí, nhưng phần lớn du khách dường như chọn trở về phòng thay vì ra ngoài.

“Quá yên ắng so với thời điểm này trong năm”, một bartender nói, vừa chỉ tay về phía những chiếc ghế trống quanh quầy.

Dù có người cho rằng nguyên nhân là do xu hướng du lịch thay đổi hoặc căng thẳng khu vực giữa Thái Lan và Campuchia, vẫn còn một câu chuyện khác phủ bóng lên Vang Vieng như một đám mây đen, theo News.com.au.

Bi kịch rúng động

Tháng 11/2024, 6 du khách nước ngoài đã tử vong trong vòng 2 tuần ở Vang Vieng, nghi ngờ do ngộ độc methanol sau khi uống rượu bị nhiễm độc tại thị trấn.

Bethany Clarke (trái) sống sót sau vụ ngộ độc nhưng bạn cô, Simone White, không qua khỏi.

Đó là hai công dân Australia Holly Bowles và Bianca Jones, luật sư người Anh Simone White, công dân Mỹ John Mark Tamchin cùng hai người bạn Đan Mạch Anne-Sofie Orkild Coyman và Freja Vennervald Sorensen.

Nana Backpackers Hostel, nơi 6 du khách uống rượu, nay đã được tu sửa lại, đặt tên khác là Paradise Hostel.

Vào tháng 2, Tòa án Nhân dân Vang Vieng kết luận 10 nhân viên phạm tội tiêu hủy chứng cứ. Mỗi người nhận án treo cùng khoản tiền phạt chỉ 185 USD (4,8 triệu đồng).

Bethany Clarke, người sống sót và có bạn thân Simone nằm trong số các nạn nhân, cho biết cô không bất ngờ trước cách toàn bộ cuộc điều tra được tiến hành. Cô đặt nghi ngờ về các cáo buộc vi phạm an toàn thực phẩm và đồ uống chưa được tìm hiểu đến nơi đến chốn.

Một ngày trước khi xảy ra vụ ngộ độc chết người, Clarke - người đã đặt phòng 4 đêm tại Nana Backpackers - nói rằng cô đã có linh cảm có điều gì đó không ổn, nhưng đã bỏ qua.

Dù hostel trông khá uy tín với đánh giá cao và nhiều blog du lịch khuyến nghị, cô nói vẫn có điều gì đó “không đúng”. Hostel quảng cáo mỗi tối đều có rượu miễn phí - chi tiết đáng lẽ phải là dấu hiệu cảnh báo.

Clarke cũng từng nghe về ngộ độc methanol nhưng không biết mức độ nguy hiểm của nó. Khi thảm kịch xảy ra và các nạn nhân rơi vào hôn mê, Clarke cho biết nhiều đánh giá bắt đầu xuất hiện trên trang của hostel để cảnh báo người khác.

“Có người đăng đánh giá nói rằng ‘tôi biết có người đang hôn mê vì uống rượu ở hostel này’, nhưng những đánh giá đó nhanh chóng bị xóa”, cô nói.

Hostel nơi xảy ra sự việc đã tu sửa lại, thay tên mới.

Du khách cẩn trọng

Quay lại các con phố ở Vang Vieng, phóng viên News.com.au tận mắt thấy cách thảm kịch đã thay đổi hành vi uống rượu của du khách.

Một cặp đôi người Israel và một du khách Hà Lan cho biết họ chỉ uống bia còn niêm phong. Một du khách ba lô người Anh nói bạn gái anh “chắc chắn không động tới rượu mạnh”. Một người khác thừa nhận đã uống vodka trước đó, rồi tự hỏi: “Có lẽ chúng tôi không nên làm vậy?”.

Một phụ nữ 28 tuổi đến từ Melbourne nói rằng việc đọc tin về các ca tử vong do methanol khiến cô cẩn trọng hơn.

“Nó khiến tôi chú ý hơn tới những gì mình uống ở đây. Tôi có lẽ sẽ không gọi rượu mạnh hay cocktail. Và tôi cũng không khuyên ai đến đây vì đời sống về đêm", cô nói.

Hàng quán ở Vang Vieng vắng vẻ hồi tháng 1.

Hoạt động thả phao trên sông từng làm nên danh tiếng của thị trấn giờ gần như biến mất, chỉ còn vài đơn vị hoạt động.

Nhưng không phải ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Một du khách người Mỹ tỏ ra ngạc nhiên khi biết nơi đây từng là thị trấn tiệc tùng. Anh nhìn quanh và bật cười: “Cảm giác như nơi này chết lặng".

Lúc hoàng hôn, Vang Vieng vẫn đẹp ngoạn mục. Thuyền chạy dọc con sông, dù lượn bay ngang những vách đá vôi hùng vĩ. Sức hút của thị trấn giờ nằm ở các hoạt động ban ngày như bay khinh khí cầu, tham quan và khám phá thiên nhiên - thay vì đời sống về đêm từng làm nên danh tiếng.

Rõ ràng nơi đây vẫn là điểm đến hấp dẫn. Nhưng danh tiếng “thị trấn tiệc tùng” giờ gắn liền với một bi kịch khó có thể bỏ qua. Liệu thị trấn này có thể thực sự bước tiếp, hay thậm chí có nên tìm cách lấy lại quá khứ, vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Hiện tại, sự im lặng trên con phố chính đã nói lên gần như tất cả.