TikToker David Ngo giờ ra sao sau biến cố bệnh nặng?

Sau thời gian vật lộn với bệnh tật, TikToker người Mỹ gốc Việt khiến người theo dõi bất ngờ với hình ảnh cơ bắp, khỏe khoắn.

Hình ảnh David Ngo chia sẻ trong video khiến người theo dõi bất ngờ. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 31/3, trên kênh TikTok hơn 4 triệu người theo dõi, David Ngo đăng tải video cho thấy sự thay đổi của bản thân với tiêu đề: "How lucky i am to have gotten a second chance" (tạm dịch: Tôi thật may mắn khi được có cơ hội thứ hai).

Trong video, nam TikToker ban đầu xuất hiện với hình ảnh tiều tụy, ốm yếu ở bệnh viện. Nửa sau video, anh trở lại với diện mạo khỏe khoắn, cơ bắp ấn tượng ở phòng gym.

Nhiều người theo dõi tỏ ra khâm phục nỗ lực hồi phục của David Ngo. Tuy nhiên, cũng có không ít người thắc mắc tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, bởi đây là lần thứ hai anh đăng video có nội dung tương tự.

Hồi tháng 10/2025, David Ngo gây lo lắng khi cho biết tình trạng sức khỏe đang không tốt và phải "trải qua cơn đau tồi tệ nhất trong đời".

Hình ảnh David Ngo cập nhật trên Instagram vào tháng 1. Ảnh: @davdngo/Instagram.

Thời điểm đó, anh phải nằm viện, thậm chí đeo ống thở. Anh không tiết lộ cụ thể căn bệnh song dựa vào hình ảnh, nhiều dân mạng suy đoán là viêm phổi.

"Mình thậm chí còn không thể tự đi vệ sinh, không thể tự kéo quần lên. Hiện tại, mình đang có một cái ống ở ngực. Da cũng rất khô vì thuốc. Mình chưa bao giờ qua đêm tại bệnh viện và đã khóc khi tiêm phòng cúm và lấy máu", anh vừa khóc vừa chia sẻ trong video khi đó.

Tuy nhiên chỉ sau đó khoảng 1 tháng, David Ngo gây ngỡ ngàng khi đăng video cho thấy đã hồi phục với hình ảnh khỏe mạnh. Sự thay đổi khiến nhiều người tò mò, song nam TikToker không phản hồi các bình luận của người theo dõi.

Ở video mới nhất, anh cũng không chia sẻ gì thêm ngoài phần chú thích video. Trên Instagram cá nhân, bức ảnh gần nhất được anh đăng tải cũng là từ cuối tháng 1, khi nghỉ dưỡng ở một resort.

David Ngo (sinh năm 2003, người Mỹ gốc Việt) nhận nhiều sự quan tâm của dân mạng Việt vào năm 2024 nhờ loạt video "mỏ hỗn" chỉ trích thành viên trong gia đình, cùng chất giọng lơ lớ đặc trưng. Ngoài ra, anh thường làm video mukbang (ăn uống) cùng chị gái tên Jennifer Ngo.

Tuy nhiên, nhiều video nói tiếng Việt của nam TikToker gây phản ứng trái chiều. Một số người theo dõi cho rằng chúng dễ thương, mang tính giải trí, số khác lại đánh giá lời thoại có phần hỗn hào, đặc biệt có nhiều câu chửi thề, cãi tay đôi với phụ huynh.