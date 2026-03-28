Bị lật tẩy màn bắt cóc 'kinh hoàng', nữ influencer Brazil trả giá đắt

Monniky Fraga (Brazil) bị bắt sau khi bị cáo buộc dàn dựng vụ bắt cóc có vũ trang nhằm thu hút chú ý trên mạng xã hội, trong khi chồng cô trở thành nạn nhân thật sự.

Ngày 25/3, nữ người mẫu, influencer Monniky Fraga (27 tuổi) bị bắt giữ với các cáo buộc tống tiền, gian lận tố tụng và khai báo sai sự thật với cảnh sát. Một đồng phạm cũng đã bị bắt, một người khác đã tử vong năm ngoái và một nghi phạm vẫn đang bị truy tìm.

Trước đó, Monniky loan tin với hơn 48.000 người theo dõi trang cá nhân rằng vào ngày 21/4/2025, cô và chồng là Lucas bị 3 người đàn ông có vũ trang tiếp cận khi đang trở về nhà tại thành phố Igarassu, tạo nên vụ bắt cóc kinh hoàng, theo New York Post.

“Tôi đang về nhà cùng Lucas thì họ bất ngờ chặn lại trên phố. Ban đầu tôi nghĩ họ định cướp xe, nhưng khi họ bắt chúng tôi xuống xe và lên một chiếc xe khác, tôi hiểu tình hình nghiêm trọng hơn nhiều", Monniky nói.

Theo những gì cô chia sẻ trên mạng xã hội, hai vợ chồng bị đưa đến một khu rừng gần sông và buộc phải tự trả tiền chuộc. Những kẻ có vũ trang liên tục đe dọa sẽ bắn nếu họ không làm theo.

“Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến các con và nói rằng: ‘Tôi sẽ đưa hết những gì các anh muốn. Khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ quên hết mọi chuyện'", Monniky nói. Trong khi đó, nhóm bắt cóc liên tục đe dọa bắn vào đầu gối và chân, song nữ influencer van xin tha thiết nên không có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng, cả hai được thả tại một khu vực nông thôn sau khi gia đình trả tiền chuộc. Lucas - người được cho là bị đánh trong quá trình bị bắt cóc - đã đến trình báo cảnh sát. Lực lượng Cảnh sát Dân sự mở cuộc điều tra thông qua Đội Tác chiến Đặc biệt.

Tuy nhiên, quá trình điều tra nhanh chóng phát hiện dấu hiệu bất thường. Dữ liệu điện thoại cho thấy Monniky đã liên lạc với một trong các nghi phạm trước và sau vụ việc. Theo một điều tra viên, “vụ tống tiền bằng bắt cóc thực chất chỉ là một kịch bản được dàn dựng giữa nạn nhân và một trong các đối tượng”.

Điểm đáng chú ý là người chồng dường như không liên quan đến kế hoạch này và được xác định là nạn nhân duy nhất - vừa tin rằng tính mạng bị đe dọa, vừa bị hành hung. Luật sư của Monniky hiện từ chối bình luận về vụ việc.