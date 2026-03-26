Bức ảnh 'nữ chủ tịch lộ mặt thật không filter' lan truyền khắp MXH

Hình ảnh khác biệt giữa người thật và bức hình trình chiếu của một diễn giả tại sự kiện công nghệ ở Trung Quốc thu hút sự chú ý, tò mò về danh tính người phụ nữ.

Trong bức ảnh được nhiều nền tảng như X, Facebook lan truyền ngày 26/3, một nữ diễn giả đang đứng trên sân khấu sự kiện. So với người thật, hình ảnh được trình chiếu trên màn hình phía sau ghi tên, chức danh của cô có phần khác biệt, được cho trải qua chỉnh sửa quá đà khiến người xem không thể nhận ra "bản gốc".

Vẻ ngoài có phần khác biệt của Wu so với trên ảnh trở thành đề tài bàn luận trên mạng.

Một số bài đăng thậm chí lan truyền thông tin đây là hình ảnh một nữ streamer, hot girl mạng bị "lộ mặt thật" không filter khi xuất hiện công khai.

Tuy nhiên, nhân vật chính là Wu Wanxuan - phó chủ tịch phụ trách mảng kinh doanh của XiaoYing Technology, một công ty công nghệ thành lập từ năm 2012 có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Hình ảnh đang lan truyền được ghi lại ngày 20/3, khi Wu tham dự một hội nghị ở Bắc Kinh, bàn về tương lai của trí tuệ nhân tạo, cách tận dụng AI trong sản xuất phim ngắn và chiến lược xuất khẩu thể loại phim này ra nước ngoài.

Theo cô, AI giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất khi không còn phụ thuộc quá nhiều vào diễn viên, bối cảnh hay thiết bị đắt đỏ. Nhờ đó, chi phí giảm mạnh, cho phép nhà sáng tạo thử nghiệm linh hoạt trước khi đầu tư lớn, đồng thời tích hợp sẵn công cụ dịch và lồng tiếng đa ngôn ngữ.

Wu từng tham gia làm diễn giả tại nhiều sự kiện công nghệ.

Trước đó, Wu cũng từng là diễn giả tại nhiều sự kiện về công nghệ tại Trung Quốc, chia sẻ nhiều nhận định, tầm nhìn về ngành. Theo Linkedin, Wu có hơn 7 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ và giải trí điện tử, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Chiết Giang.

Hiện, nhiều dân mạng vẫn tiếp tục tìm kiếm các thông tin về Wu song cô khá kín tiếng trên mạng xã hội. Phía công ty cô cũng chưa lên tiếng về hình ảnh của cô tại sự kiện.