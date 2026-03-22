Vì sao người Hàn Quốc thấy mình ngày càng nghèo đi?

Dữ liệu chính thức cho thấy khoảng cách thu nhập đang thu hẹp, nhưng người Hàn Quốc lại cho rằng chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng do gánh nặng chi phí thực phẩm và nhà ở.

Nhiều người Hàn Quốc thấy mình ngày càng nghèo đi dù thực tế, thu nhập của họ có tăng. Ảnh minh họa: MBC.

Một báo cáo công bố hôm 19/3 của Viện Nghiên cứu Y tế và Xã hội Hàn Quốc, với tiêu đề “Vì sao người dân cảm thấy bất bình đẳng nghiêm trọng?”, đã chỉ ra khoảng cách giữa số liệu và thực tế, theo Korea Times.

Nghiên cứu cho biết hệ số Gini của quốc gia - thước đo quan trọng về phân phối thu nhập, trong đó con số càng thấp thể hiện mức độ bất bình đẳng càng ít - đã giảm từ 0,418 năm 2011 xuống còn 0,392 vào năm 2023.

Chỉ số chính thức này do Bộ Dữ liệu và Thống kê tổng hợp. Phân tích dữ liệu, viện nghiên cứu kết luận rằng việc mở rộng các khoản trợ cấp của chính phủ như lương hưu và các phúc lợi công cộng đã giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trên giấy tờ. Tuy nhiên, cảm nhận của người dân lại đi theo hướng ngược lại trong cùng giai đoạn.

Các hộ gia đình thu nhập thấp cho rằng khoảng cách giữa họ và người có thu nhập cao đang ngày càng nới rộng, ngay cả khi thu nhập thực tế của họ có tăng. Viện nghiên cứu cho rằng nguyên nhân trực tiếp là chi phí sinh hoạt.

Do thực phẩm là khoản chi bắt buộc ở mức tối thiểu bất kể ngân sách gia đình, chi phí ăn uống chiếm tỷ trọng lớn hơn trong thu nhập của các hộ nghèo, khiến họ cảm nhận rõ rệt hơn sự chênh lệch kinh tế.

Ngoài nhu cầu thiết yếu hàng ngày, tài sản ròng của hộ gia đình cũng ảnh hưởng mạnh đến cách nhìn về bất bình đẳng. Báo cáo cho thấy những người sở hữu nhiều tài sản thường cảm nhận mức độ bất bình đẳng thấp hơn.

Đối với các hộ gia đình thu nhập trung bình, bất động sản là yếu tố chính định hình nhận thức về bất bình đẳng. Nhóm trung lưu không sở hữu nhà cho biết họ cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch tài sản do không thể mua được nhà.

Ngược lại, việc sở hữu bất động sản không ảnh hưởng nhiều đến cách nhìn của nhóm thu nhập thấp. Thay vào đó, các tài sản thanh khoản như tiền gửi ngân hàng đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình triển vọng kinh tế của họ.

Để giảm bớt lo ngại của người dân về bất bình đẳng, viện nghiên cứu khuyến nghị hỗ trợ có mục tiêu theo từng nhóm thu nhập.

Đối với nhóm thu nhập thấp, báo cáo nhấn mạnh việc mở rộng phiếu thực phẩm nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt, đồng thời tăng cường các chương trình phúc lợi khẩn cấp để ngăn các gia đình rơi vào nợ nần.

Với tầng lớp trung lưu, các nhà nghiên cứu đề xuất tăng nguồn cung nhà ở và mở rộng hỗ trợ tài chính cho người mua nhà lần đầu.