Kẻ bịa đặt về 'YouTuber số 1 Hàn Quốc' trả giá

Tzuyang - YouTuber nổi tiếng nhất Hàn Quốc - bị bạn học cũ tung tin sai sự thật rằng cô nôn hết đồ ăn ngay sau khi quay video mukbang. Người này sau đó bị truy tố.

Theo đài MBC, Văn phòng Công tố Trung ương Seoul đã truy tố một cá nhân được xác định là Oh - bạn học cũ của Tzuyang - với cáo buộc phỉ báng theo Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, đồng thời đề nghị mức phạt 7 triệu won (khoảng 130 triệu đồng).

Oh bị cáo buộc cung cấp thông tin sai sự thật cho YouTuber Jujak Gambyeolsa vào tháng 11/2020, với nội dung: “Vào ngày Tzuyang quay video mukbang ăn mì Ý khổng lồ, tôi đã thấy dấu vết cô ấy nôn ra số mì đó sau khi quay xong”.

Trong quá trình điều tra, Oh phủ nhận cáo buộc và khẳng định lời nói của mình là đúng. Tuy nhiên, các công tố viên xác định rằng ngày Oh gặp Tzuyang thực chất chỉ là ngày video được phát sóng, chứ không phải ngày quay.

Dựa trên sự mâu thuẫn này cùng với lời khai của các nhân chứng có mặt, cơ quan công tố kết luận rằng cáo buộc trên là sai sự thật.

Trong khi đó, YouTuber Jujak Gambyeolsa đã phát tán thông tin này trên kênh YouTube của mình vào tháng 7/2024. Sau đó, người này bị kết tội tống tiền Tzuyang, cùng với một YouTuber khác là Gujeyeok, bằng cách đe dọa sẽ tiết lộ đời tư của cô để đòi hàng chục triệu won. Kết quả, anh ta bị tuyên án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo trong thời gian 3 năm.

Tzuyang (tên thật Park Jeong Hyeon, sinh năm 1996) là một trong những YouTuber được yêu thích nhất Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng ăn uống "không giới hạn". Sở hữu hơn 12 triệu người theo dõi, cô từng đứng đầu cuộc khảo sát YouTuber nổi tiếng nhất do Gallup Korea thực hiện.

Trước đó, trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator (JTBC) phát sóng ngày 23/11, Tzuyang tiết lộ cô có thể ăn 20 gói mì ramen và thậm chí từng ăn 40 phần lòng nướng trong một lần. Cô nói: "Tiền ăn mỗi tháng của tôi hơn 10 triệu won".