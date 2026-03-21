Nữ VĐV vô danh thành triệu phú nhờ MXH, giờ ra sao?

|
Trên trang cá nhân ngày 19/3, Livvy Dunne (trái) thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh hậu trường trong quá trình quay loạt phim “Baywatch” phiên bản làm lại, dự kiến lên sóng trong mùa phim truyền hình 2026-2027. "Baywatch" là một trong những series truyền hình ăn khách nhất của Mỹ, phát sóng từ năm 1989 đến 2001, xoay quanh đội cứu hộ bãi biển tại California.
Trong phiên bản làm lại, Dunne vào vai một nhân viên của đội cứu hộ. "Tôi không phải là nhân viên cứu hộ, nhưng tôi đóng vai đó trên truyền hình”, Dunne khoe trên trang Instagram.
|
Vai diễn này cũng đánh dấu lần đầu tiên cựu vận động viên thể dục dụng cụ Đại học Bang Louisiana (LSU) lấn sân diễn xuất. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Maxim khi là ngôi sao trang bìa mùa đông năm 2025, cô cho biết đang làm việc với một huấn luyện viên diễn xuất và đọc kịch bản. Hot girl triệu fan bày tỏ sự hào hứng khi được ra mắt ở vai trò mới.
Dunne vốn được biết tới là một trong những vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng tại Mỹ. Cô gái 24 tuổi có tổng cộng hơn 13 triệu người theo dõi trên các nền tảng TikTok, Instagram và Twitter. Năm 2022, cô đứng thứ nhất trong danh sách 10 VĐV nữ kiếm tiền nhiều nhất theo chỉ số Định giá NIL của On3 Sports.
Nữ vận động viên từng được ước tính có tài sản khoảng 2,3 triệu USD và kiếm được thu nhập 7 con số từ các hợp đồng mỗi năm. Năm 2023, cô kể số tiền lớn nhất từng nhận được cho một bài đăng quảng cáo trên mạng xã hội là 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng).
Dunne gây ấn tượng với gương mặt cuốn hút, vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn sau nhiều năm tập thể dục dụng cụ. Cô gái sinh năm 2002 đặc biệt nổi tiếng với nhóm fan nam giới, điều khiến cô gặp không ít rắc rối, thậm chí từng bật khóc vì hoảng sợ.
|
Khi còn thi ở đội tuyển Đại học Bang Louisiana, cô kể mình thường xuyên gặp một nhóm "ít nhất 10 người đàn ông trung niên" đòi cô ký tên lên "cả chồng ảnh hoặc tạp chí khoảng 40 tờ". Lần khác, người hâm mộ của cô, phần lớn là nam thiếu niên, đổ xô đến các cuộc thi có sự góp mặt của nữ vận động viên, chen chúc, xô ngã nhau khi hô vang tên cô, gây ồn ào đến mức làm gián đoạn buổi biểu diễn. Một số fan quá khích gây rối, làm phiền các thí sinh khác. Sự việc khiến Dunne phải đăng tải bài viết trên trang cá nhân để giải quyết sự việc.
|
Sau khi chia tay đội tuyển trường đại học, Dunne phát triển nhiều hơn ở mảng mạng xã hội và tham gia nhiều chương trình thời trang, giải trí. Cô vẫn là một trong những cái tên nổi bật trong dàn hot girl mạng ở Mỹ.
Dunne hiện có mối tình lãng mạn bên cầu thủ bóng chày Paul Skenes (sinh năm 2002). Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 8/2023 qua một cuộc phỏng vấn của Paul với The Pittsburgh Post-Gazette. Paul Skenes sở hữu chiều cao ấn tượng 1,98 m, hơn bạn gái 30 cm và có nhiều thành tích thi đấu nổi bật.
