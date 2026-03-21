Cận cảnh bức tường graffiti vẽ nam thần cao 1,9 m gây sốt

|
Những ngày gần đây, một bức tường graffiti ấn tượng tại Hà Nội đang thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in, đây là món quà người hâm mộ dành tặng Martin (sinh năm 2008) nhân dịp sinh nhật 18 tuổi.
|
Tác phẩm graffiti là dự án phi lợi nhuận do cộng đồng người hâm mộ Martin tại Việt Nam thực hiện. Nam thần cao 1,9 m gây chú ý sau khi ra mắt năm 2025 với các ca khúc như “GO!” và “FaSHioN”. Nhằm đánh dấu cột mốc tuổi mới của thần tượng, nhóm fan lựa chọn hình thức thể hiện sáng tạo bằng nghệ thuật đường phố ngay giữa trung tâm Hà Nội.
|
Nhiều bạn trẻ cho biết biết đến địa điểm qua video ngắn trên TikTok và các bài đăng lan truyền trên Threads. Từ hình ảnh trên mạng, họ nhanh chóng tìm đến để trực tiếp chiêm ngưỡng tác phẩm graffiti.
|
Ghi nhận lúc 22h cùng ngày, bức tường graffiti vẫn thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in. Theo thông tin, tác phẩm chỉ tồn tại đến 0h sau ngày sinh nhật của Martin, sau đó sẽ được xóa để trả lại không gian công cộng.
|
Khu vực này luôn nhộn nhịp khi nhiều bạn trẻ diện trang phục cá tính đến chụp ảnh kỷ niệm. Không khó bắt gặp các nhóm mang theo card bo góc, thú bông đại diện thần tượng, thậm chí mặc trang phục theo tạo hình của Martin trong các MV để check-in bên bức tường graffiti. Nguyễn Thu Hương (sinh năm 2005, phường Thanh Xuân) cho biết: "Tôi đã đi hết mọi điểm có bảng đèn LED và bức tường graffiti này từ 14h để có thể đi hết tất cả các điểm chúc mừng sinh nhật Martin, chúc Martin bước sang tuổi mới sẽ luôn đẹp trai, cao ráo và đặc biệt là luôn tràn đầy năng lượng để truyền cảm hứng cho các fan tại Việt Nam".
|
Tác phẩm được cộng đồng đánh giá cao nhờ quy mô lớn, đầu tư chỉn chu và độ sắc nét trong từng chi tiết. Đây được xem là món quà tinh thần, thể hiện tình cảm của người hâm mộ Việt Nam dành cho Martin.
|
Nhiều hoạt động như quảng cáo LED trên các tuyến phố hay trang trí quán cà phê được triển khai đồng bộ, không chỉ dừng ở bức tường graffiti, tạo làn sóng mừng sinh nhật sôi động trên mạng xã hội.
