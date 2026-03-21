Cận cảnh bức tường graffiti vẽ nam thần cao 1,9 m gây sốt

Khu vực này luôn nhộn nhịp khi nhiều bạn trẻ diện trang phục cá tính đến chụp ảnh kỷ niệm. Không khó bắt gặp các nhóm mang theo card bo góc, thú bông đại diện thần tượng, thậm chí mặc trang phục theo tạo hình của Martin trong các MV để check-in bên bức tường graffiti. Nguyễn Thu Hương (sinh năm 2005, phường Thanh Xuân) cho biết: "Tôi đã đi hết mọi điểm có bảng đèn LED và bức tường graffiti này từ 14h để có thể đi hết tất cả các điểm chúc mừng sinh nhật Martin, chúc Martin bước sang tuổi mới sẽ luôn đẹp trai, cao ráo và đặc biệt là luôn tràn đầy năng lượng để truyền cảm hứng cho các fan tại Việt Nam".