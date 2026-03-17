Quán cà phê 'hot nhất' trụ sở mới Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

  • Thứ ba, 17/3/2026 18:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Không gian nhiều cây xanh, ngồi đến trưa vẫn mát, cùng view kiến trúc lạ mắt khiến xe cà phê trong trụ sở tạm thời của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM trở thành điểm đến được săn đón.

Nằm trong khuôn viên trụ sở tạm thời của Nhà văn hóa Thanh niên (VHTN) TP.HCM, Rong Chơi Coffee Van đang trở thành điểm hẹn "hot" của giới trẻ thành phố. Không biển hiệu cầu kỳ nhưng với không gian thoáng cùng vị trí đắc địa khiến nơi đây nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đây, xe cà phê đỗ tại số 4 đường Phạm Ngọc Thạch (trụ sở cũ của Nhà VHTN). Sau khi Nhà VHTN tạm di dời, đơn vị cũng chuyển đến cơ sở mới, cách đó chừng 500 m. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Linh Nguyễn (sống ở phường Phú Thuận), chủ thương hiệu, cho biết việc chuyển địa điểm càng giúp quán buôn bán thuận lợi hơn, bởi đa số khách hàng đều yêu thích không gian xanh mát.
"Chúng tôi đã xây dựng tệp khách hàng riêng trước đó. Khi sang chỗ mới, chúng tôi lại có thêm khách mới. Hôm nay (ngày 17/3) là ngày đông nhất kể từ khi chúng tôi qua đây vào hôm 14/3", anh Linh nói. Theo chủ quán, chỉ riêng buổi sáng, đơn vị đã bán được khoảng 200 ly nước. Ngày thường dao động 100-300 ly, tùy tình hình thời tiết.

Theo ghi nhận, quán bắt đầu đông từ khoảng 6h30, thời điểm nhiều người vừa kết thúc hành trình chạy bộ, đạp xe quanh khu trung tâm. Lượng khách tăng dần trong buổi sáng, thường đạt đỉnh vào những ngày cuối tuần.

Tệp khách của quán khá đa dạng. Từ người lớn tuổi đi tập thể dục buổi sáng, các gia đình đưa con nhỏ đi dạo, đến dân văn phòng tranh thủ ghé mua mang đi hay nhóm sinh viên ngồi trò chuyện, học bài… tất cả đều dễ dàng tìm thấy chỗ ngồi phù hợp quanh chiếc xe van nhỏ.

Không gian quanh xe cà phê có mảng xanh khá dày, nhiều cây cao tạo bóng mát tự nhiên, thoáng gió. Ngay cả khi ngồi đến khoảng 12h trưa, khu vực này vẫn không quá oi bức. Tầm nhìn mở rộng, không bị che chắn bởi các khối nhà cao tầng, mang lại cảm giác dễ chịu cho khách ngồi lâu. Điểm nhấn thị giác là công trình kiến trúc vừa được cải tạo phía trước, mang phong cách giao thoa giữa châu Âu và Trung Đông.
Chị Bảo Châu (phường Sài Gòn) cho biết đã theo quán từ cơ sở cũ suốt 3-4 năm. "Mình thường đạp xe buổi sáng, khoảng 6h30 là xong, rồi ghé đây như một trạm dừng cuối. Không gian mới thoáng hơn, vẫn giữ được cảm giác thư thái như trước", chị Châu chia sẻ.

Trong khi đó, Mỹ Kiều (23 tuổi, quê Gia Lai) biết đến địa điểm này qua Instagram. "Mình đi với bạn, chủ yếu là ngồi nói chuyện. Không gian ở đây thoáng, dễ chịu, không bị gò bó", cô nói.
Đa số khách hàng của quán là các bạn trẻ. Nhiều người đến một mình để nhâm nhi cà phê, tận hưởng không gian xanh mát.
Điểm đặc biệt của quán nằm ở mô hình nhỏ gọn. Mọi hoạt động bắt đầu bằng chiếc xe van. Từ đây, quầy pha chế mở ra, kết hợp cùng vài bộ bàn ghế xếp linh hoạt xung quanh. Tuy nhiên, vận hành trong không gian mở cũng đi kèm những khó khăn nhất định. "Mưa gió là thách thức lớn nhất. Chúng tôi phải chủ động trang bị dù, che chắn để khách vẫn có thể ngồi lại, nhưng thời tiết xấu thì lượng khách cũng bị ảnh hưởng", chủ quán nói.
Một số bạn trẻ tìm đến trụ sở tạm thời của Nhà VHTN chụp ảnh kết hợp thưởng thức cà phê, trò chuyện cùng bạn bè. Mức giá đồ uống tại đây dao động 35.000-50.000 đồng/ly.

Phương Lâm - Vi Lê

Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM TP.HCM cà phê xe van rong chơi coffee van xe cà phê

