Bên trong quán cà phê TP.HCM bán cả chỗ ngủ cho khách làm xuyên đêm

Nằm trên đường Tô Vĩnh Diện (phường Thủ Đức), một quán cà phê thiết kế phòng học và làm việc dành riêng cho những khách hàng cần không gian để tập trung. Đối với khu vực này, quán quy định không hút thuốc, không mang đồ ăn bên ngoài, không dẫn theo trẻ em hay thú cưng.
"Chúng tôi có không gian ngoài trời để khách thoải mái trò chuyện, riêng với các phòng học, chúng tôi muốn giữ yên tĩnh nên mới đặt ra những nội quy này", đại diện quán chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Ngoài khu vực học tập và trò chuyện, quán còn bố trí khu hộp ngủ dành cho khách có nhu cầu nghỉ ngơi. Mỗi hộp chỉ cho phép một người sử dụng. Các hộp đều được trang bị đèn, ổ điện, bàn gấp, đệm, chăn gối. Chi phí sử dụng là 90.000 đồng/4 giờ, giá đã bao gồm một phần nước.
Không gian hộp ngủ được chia khu vực nam và nữ riêng biệt nhằm đảm bảo riêng tư, an toàn. Đồng thời, quán chú trọng giữ yên tĩnh, không cho phép khách nói chuyện điện thoại hay bật loa với âm lượng lớn để tránh ảnh hưởng đến người xung quanh.
Quán kết hợp sử dụng hài hòa hai loại đèn vàng và trắng. Các dãy bàn dài được bố trí giúp thuận tiện cho việc học tập, làm việc nhóm. Tuy nhiên, một số bàn khá thấp có thể gây mỏi khi ngồi lâu. "Mình từng đi làm việc xuyên đêm ở đây 2 lần và nhận thấy về đêm ở đây khá yên tĩnh, không gian rộng rãi nên không khiến mình cảm thấy ngột ngạt", Xuân Mai (21 tuổi) chia sẻ.
Menu nước có giá dao động 39.000-59.000 đồng. Hiện tại, quán phục vụ miễn phí khoai mì, khoai lang để khách nhâm nhi trong thời gian ngồi học tập, làm việc.
Bảo Khanh (21 tuổi) đánh giá chi phí và không gian quán ở mức hợp lý. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm khi lượng khách quá đông, Khanh cho biết Wi-Fi đôi lúc chập chờn và ổ cắm điện không đủ để đáp ứng nhu cầu sạc thiết bị.
Khác với không gian mở ở tầng trệt, lầu 1 được bố trí các vách ngăn riêng cho từng bàn. Các dãy ngồi được bố trí khá gần nhau, chừa lối đi nhỏ ở giữa khiến khu vực này như một mê cung.
Khu vực này sử dụng bàn thấp và đệm ngồi, mỗi ô đủ chỗ cho khoảng 2-4 người. Khánh Vy (19 tuổi) cho biết đây là lần đầu ghé quán và khá ấn tượng với các ô làm việc này. “Cảm giác như những văn phòng trong phim. Mình chọn ngồi ở đây vì khá riêng tư, nhờ vách ngăn mà người xung quanh không nhìn thấy mình”, Vy nói.
