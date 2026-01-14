Bên trong quán cà phê TP.HCM bán cả chỗ ngủ cho khách làm xuyên đêm

Quán kết hợp sử dụng hài hòa hai loại đèn vàng và trắng. Các dãy bàn dài được bố trí giúp thuận tiện cho việc học tập, làm việc nhóm. Tuy nhiên, một số bàn khá thấp có thể gây mỏi khi ngồi lâu. "Mình từng đi làm việc xuyên đêm ở đây 2 lần và nhận thấy về đêm ở đây khá yên tĩnh, không gian rộng rãi nên không khiến mình cảm thấy ngột ngạt", Xuân Mai (21 tuổi) chia sẻ.