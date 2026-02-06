12 giờ ở phường Tân Định, tôi cảm nhận tầng vị khác của TP.HCM: cũ nhưng không lỗi thời, sang mà không xa cách.

Phường Tân Định nhỏ bé giữa TP.HCM rộng lớn, nhưng lại ôm trọn đủ sắc thái của thành phố theo cách vừa vặn đến lạ. Tôi đi ngang những căn nhà cũ nằm cạnh công trình mới, qua Đặng Dung - Đặng Tất yên ả rồi bất chợt rẽ sang Trần Nhật Duật đầy tiếng xe, thấy rõ cái nhịp riêng của nơi này.

Đường Hai Bà Trưng là mạch sống mạnh mẽ nhất phường, nơi ngôi chợ số 336 lâu đời vẫn đông đúc, nhà thờ hồng nổi bật giữa nắng. Sau sáp nhập, Tân Định nhận thêm chút hơi thở hiện đại từ Đa Kao, tạo nên một nhịp sống đủ nhanh để tôi không thấy buồn, đủ chậm để giữ lại chất xưa cũ.

Lối vào căn nhà số 145 Trần Quang Khải, nơi từng là nghiệp đoàn Ngọc Quế (cơ sở bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn), không có vẻ gì là một điểm tham quan lịch sử, đúng hơn là sự kín kẽ và hoài cổ của một ngôi nhà phố Sài Gòn năm 1960. Dòng chữ "BẢO TÀNG BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN" in nổi, màu vàng kim, là dấu hiệu nhận biết duy nhất.

Điểm bí ẩn là chiếc thang máy nằm sau cánh cửa sắt. Thấy tôi loay hoay, người trông xe tiến đến mở lớp cửa đầu tiên, tiếp đến là cửa gỗ thiết kế bản lề. Khi các lớp bảo vệ về đúng vị trí, trục thang máy mới bắt đầu di chuyển. Bên trong chiếc thang tương đối hẹp, chỉ đủ vận chuyển 3-4 người/lần.

Anh Hà Trần - phụ trách truyền thông bảo tàng - cho biết thang máy cổ vừa đưa tôi lên khu trưng bày chính được lắp đặt từ năm 1963. Đơn vị giữ lại chi tiết này giúp khách tham quan hình dung, đồng thời trải nghiệm phương tiện di chuyển dáng dấp thời xưa.

Không gian triển lãm chính nằm ở tầng hai. Các bộ sưu tập được chia làm nhiều khu bao gồm bức tường tri ân chiến sĩ biệt động đã hy sinh; vật dụng đời thường của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (người hoạt động cách mạng dưới vỏ bọc tỷ phú Mai Hồng Quế) như bàn ghế, lon sữa Guigoz, đèn Manchon được ngụy trang đựng thư mật, bình nước…; phương tiện di chuyển với chiếc xe đạp máy hiệu Velo Solex; tấm bản đồ cỡ lớn mô tả chi tiết mũi tấn công của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Dù giữ kiến trúc cũ, anh Hà nói với tôi rằng Ban quản lý đã lồng ghép công nghệ thực tế ảo VR giúp du khách cảm nhận rõ nét các trận đánh hào hùng, tạo sự kết nối với thế hệ trẻ.

Một điểm check-in khác bạn không nên bỏ qua là lá cờ Giải phóng Miền Nam Việt Nam được treo ở ban công, nhìn xuống đường Trần Quang Khải.

Khu vực tầng ba là không gian thắp hương và tri ân. Bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các chiến sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Biệt động Sài Gòn - Gia Định đặt chính giữa ngôi nhà ba gian truyền thống. Ban công được thiết kế thành khu vườn với giàn dây leo đón gió, thích nghi với khí hậu nhiệt đới gió mùa đặc trưng của miền Nam.

__

Chi phí tham khảo: 50.000 đồng/vé

Đến trưa, tôi rẽ vào con đường Nguyễn Thành Ý, cách đó chừng 1,5 km, tìm đến nhà hàng Cela để lấp đầy chiếc bụng đói.

Không khí trầm mặc tại bảo tàng nhường chỗ cho một trải nghiệm "ẩn mình" khác. Từ vị trí biệt thự, đến thực đơn, thực khách phải đủ tinh ý mới nhận ra đây là nhà hàng chay.

Đi qua khu vực bếp mở, tôi chọn một chiếc bàn ở góc trái ngắm đường phố.

Mở màn bằng trứng hấp nấm (chawanmushi). Phần trứng hấp mềm mịn, bên trên là nấm hương, bí ngòi, xen giữa là súp thảo mộc cho ra vị umami. Đĩa salad cải xoăn (kale salad) thanh mát, đậu nành Nhật, múi bưởi mọng nước chấm cùng sốt ngò gai, béo nhẹ, không ngấy dọn đường cho Sushi Taco.

Món ăn kết hợp giữa sushi của Nhật Bản và taco của Mexico là phần tôi ấn tượng nhất. Đầu bếp biến tấu thành khẩu phần chay gồm 2 miếng, một là nấm xá xíu (charsiu) chấm cùng sốt mayo cay, còn lại là nấm chiên (satay) và mayo thảo mộc. Hương vị cả hai đều vừa vặn, lớp vỏ từ rong biển giòn nhờ tẩm bột tempura, đặc biệt là chiên rất ráo dầu.

Phần cơm đậu hũ nấm (Crispy Tofu Donburi) kế tiếp đảm bảo năng lượng cho tôi vào buổi chiều. Lớp đậu hũ giòn, song, phần cơm tương đối dẻo. Tôi kết thúc bằng đĩa bánh mochi chuối kết hợp với kem vani. Nhìn chung, khẩu phần ăn ở đây được thiết kế tập trung vào chất lượng, sự tinh tế và trải nghiệm hương vị đa tầng.

__

Chi phí tham khảo: 650.000 đồng

Tôi tiếp tục chuyến rong ruổi, chuyển sự tĩnh lặng của ẩm thực chay sang sự sôi động tại điểm mua sắm.

Tại con hẻm nhỏ 94/5 Trần Khắc Chân, tôi được “bung xõa” với niềm đam mê thời trang. Chợ Trời là một thương hiệu nội địa (local brand) cùng món đồ thủ công độc lạ. Cái tên gợi cho tôi đến những phiên chợ truyền thống, nơi người dân trao đổi hàng hóa ngoài trời. Cửa hàng có diện tích nhỏ nằm ở tầng trệt. Quần áo được bố trí cạnh bức tường, chính giữa là bàn bày phụ kiện, chỉ chừa lối đi đủ 2-3 khách.

Tôi thử áo ren tên Thị Phi, phối cùng váy Lòng Vòng. Nữ nhân viên cho biết thiết kế lấy cảm hứng từ bộ đồ trắng của cô Tuyết trong tác phẩm Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng, sau đó được biến tấu trở nên phóng khoáng, phù hợp với tính cách giới trẻ, “trong trẻo nhưng vẫn đầy tính thị phi”.

__

Chi phí tham khảo: 500.000 đồng

Thực đơn kem 18+ pha rượu đầy phá cách tại Scoopy Ice Creamery nằm ngay trung tâm phường Tân Định thể hiện sự năng động, tinh thần giao lưu văn hóa.

Trên con đường Đặng Tất yên tĩnh, tiệm kem phong cách American Retro phóng khoáng và tự do. Điểm nhấn là những món kem sáng tạo, được kết hợp với loại rượu mạnh như Rum, Vodka, hoặc các loại Liqueur (rượu mùi) để tạo ra hương vị độc đáo, chỉ dành cho người trưởng thành.

Tôi gọi một phần bánh croissant ăn kèm kem Cherie Lady, hỗn hợp từ rượu vang Cabernet Sauvignon của Tây Ban Nha, trái cherry Mỹ và hương thảo tươi. Đây là vị kem tôi yêu thích nhất tại cửa hàng. Kem có vị gắt rượu ở đầu lưỡi, hậu vị nồng. Những ai không quen ăn chua và rượu mạnh có thể nhăn mặt ngay từ muỗng đầu tiên.

Vị giác được kích thích, tôi thử thêm một loại kem không rượu Tropicana đặt trên ly cà phê sữa. Hỗn hợp xoài, chanh dây tạo độ chua dễ chịu nhưng vị không quá khác biệt so với những loại tôi từng thưởng thức.

__

Chi phí tham khảo: 250.000 đồng

Rời không gian American Retro khi nắng đã tắt, tôi đến Oryz thưởng thức nghệ thuật Đông Á đương đại. Tôi băng qua căn bếp mở, bỏ lại sự tất bật của đầu bếp, đến gian phòng đã đặt trước.

Không gian bên trong sở hữu tinh thần fine dining nhưng không lạnh lùng. Vật liệu như tre, mây, gỗ và đá mang hơi thở Á Đông. Màu xám đất và be chủ đạo, xen kẽ là gạch bê tông xám thô và ghế tre vân mộc. Vách mành tre ngăn cách hai chiếc bàn trong căn phòng tạo sự gần gũi song vẫn đảm bảo tính riêng tư cần có.

Thực đơn thứ tám mang tên Hồng Hà Tử Tôn, gói ghém đặc sản của Hà Nội. Đầu bếp cho biết hành trình 14 món là lời hoài niệm về Thăng Long cổ kính. Mỗi món ăn là một lát cắt của miền Bắc Việt Nam.

Khởi đầu là chiếc bánh giò bọc thịt heo và mộc nhĩ đựng trong nồi đất để giữ độ nóng. Bên cạnh là chiếc mẹt tre, bày 5 món ăn kèm gồm ruốc heo mắm tép, dưa leo muối, cà pháo non, chả cốm, cùng tương ớt lên men.

Hành trình khám phá ẩm thực miền Bắc được tiếp tục bằng quả sấu, bún ốc nguội đến bánh đa cua, bún chả, trà chanh và chả cá Lã Vọng. Nếu phải chọn một món ấn tượng nhất, đó chính là phở. Vẫn là phở gà trộn nhưng không đựng trong bát lớn. Bánh phở mỏng ôm trọn phần gà xé, giá đỗ, rau thơm, hành phi giòn và lá chanh. Tổng thể chấm cùng sốt đậu phộng vừa vặn. Phở tái lăn ghi dấu ấn nhờ phần sợi phở được xếp thành hình bông hoa. Nước dùng được ninh 8 tiếng từ xương bò, sá sùng và gừng đậm đà.

Lưu ý, Hồng Hà Tử Tôn cũng là set thực đơn cuối cùng ghi lại dấu ấn của Oryz trên bản đồ ẩm thực TP.HCM. Đơn vị đã bước sang hành trình mới với nhà hàng Nôm Dining (cách địa chỉ cũ khoảng 50 m).

____

Chi phí tham khảo: 2.400.000 đồng/pax

Bước ra từ Oryz, đi thêm vài con phố nhỏ, tôi đến Ủ Bar. Đây tiếp tục là không gian Á Đông khác, nơi ánh sáng không quá chói, âm nhạc không quá lớn, mọi thứ dường như đều được ủ kỹ như tên gọi. Quán nằm ẩn mình trên tầng hai của một căn nhà cũ, chỉ có tấm bảng gỗ nhỏ khắc chữ “Ủ”, nếu không để ý, người ta dễ đi qua.

Tôi ngồi cạnh quầy bar, đối diện bartender. Quán không lớn, chỉ hơn chục bàn, khoảng cách vừa đủ để mọi người nói chuyện nhỏ, hoặc im lặng mà không thấy cô đơn.

Thực đơn chia thành nhiều chương gồm Tầm Quả hay Nhóm Bếp nhưng điểm chung đều bắt nguồn từ những mẻ ủ. Nguyên liệu chính là các loại trái cây theo mùa.

Ly khoai sắn đựng trong chiếc nồi nhôm của mẹ mở đầu câu chuyện giữa tôi và bartender. Anh giới thiệu thức uống được chiết từ hỗn hợp khoai lang mật Đà Lạt, khoai mì, táo mèo Bắc Yên, quế Quảng Nam theo phương pháp nghiền và koji (cấy nấm mốc Aspergillus oryza để tạo men koji) pha cùng rượu Whisky mạch nha Glenfiddich và vị chua nhẹ, thơm nồng từ gỗ trắc xanh và vỏ cam nướng của rượu Señorío Mezcal Reposado.

Tuy nhiên, thực khách chưa quen với rượu nồng độ mạnh có thể thử Dâu dâu. Một ly dâu tây Đà Lạt ủ bằng phương pháp kombucha hòa quyện cùng dòng rượu gin cổ điển đến từ Anh Quốc. Tầng trên cùng là lớp kem dâu thanh mát.

Tân Định về đêm yên tĩnh. Phố nhỏ, ánh đèn vàng, xe cộ thưa thớt, nhưng vẫn có những ngọn lửa âm thầm: đầu bếp chăm chút từng góc quầy ở Oryz, bartender chuẩn bị ly whisky cuối ở Ủ Bar.

____

Chi phí tham khảo: 350.000 đồng/người