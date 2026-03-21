Kêu cứu vì tiếng 'póc póc' sân pickleball đến 2h sáng

Khi môn pickleball bùng nổ ở Singapore, người dân nhiều khu chung cư ám ảnh với tiếng ồn từ sáng đến đêm, thậm chí muốn chuyển nhà.

Môn pickleball phát triển rất nhanh trong những năm qua. Ảnh minh họa: Felix Young/Pexels.

Âm thanh “póc póc” vang lên liên hồi.

Một cư dân sống trong khu nhà ở công cộng tại Clementi (Singapore) cho biết thời gian nghỉ ngơi cuối tuần của cô bị gián đoạn sau khi một nhóm người bắt đầu chơi pickleball tại sân gần nhà từ giữa tháng 3.

Người phụ nữ sống ở tầng 2 kể với Mothership rằng mình bị kinh động bởi tiếng chơi và la hét cổ vũ từ ngày 14/3.

“Tôi phải ra khỏi nhà để tránh phát điên vì tiếng ồn. Đây lẽ ra là nơi tôi được thư giãn, nhưng tôi lại bị làm phiền nghiêm trọng”, cô nói thêm.

Theo cư dân này, các trận đấu thường bắt đầu từ 8h sáng và kéo dài đến khoảng 11h. “Sân ngay sát căn hộ của chúng tôi, nên cư dân bị làm phiền khá nhiều”, cô than thở.

Cô đã gửi phản ánh đến hội đồng quản lý khu dân cư nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Đến nay, hội đồng đã treo thông báo yêu cầu mọi người hạn chế phát ra tiếng ồn khi chơi các môn thể thao dùng vợt.

Tiếng ồn phát ra từ sân pickleball khiến nhiều người dân khu chung cư ở Clementi thấy phiền toái. Ảnh: Mothership.

Sáng 21/3, người phụ nữ thấy một cư dân cố gắng ngăn nhóm “pick thủ” ngay giữa trận. “Chúng tôi bị làm phiền đến mức một chú phải đi vào giữa sân để cố chặn nhóm người chơi. Chú ấy yêu cầu dừng lại, nhưng họ phớt lờ”, cô kể.

Nữ cư dân cho biết cô không phản đối pickleball, nhưng khi cứ có những người chơi thiếu ý thức, phớt lờ sự yên tĩnh của cư dân, cô cảm thấy cần phải lên tiếng chỉ trích.

Cô nói thêm rằng sau một tuần làm việc dài, cuối tuần đáng lẽ là thời gian để nghỉ ngơi, nhưng đã bị phá hỏng bởi những âm thanh “ồn ào, khó chịu” từ môn thể thao này.

Những phàn nàn về tiếng ồn liên quan đến pickleball ngày càng xuất hiện nhiều tại các khu dân cư ở Singapore, sau khi môn thể thao này bùng nổ vào năm 2025.

Tháng 9 năm ngoái, một cư dân ở West Coast nói với Shin Min Daily News rằng cô cân nhắc chuyển nhà sau khi các trận pickleball tại sân gần Block 512 West Coast Drive kéo dài đến tận 2h sáng. Âm thanh được cho là có thể nghe thấy từ căn hộ thuê của cô ở tầng 8.

Trước những phản ánh như vậy, nhiều sân cộng đồng tại Singapore đã phải điều chỉnh giờ hoạt động và quy định sử dụng.