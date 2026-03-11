TikToker Trí Thịt Bòa bỏ pickleball

TikToker Trí Thịt Bòa vừa gây chú ý khi chia sẻ từ bỏ pickleball, môn thể thao từng khiến anh "nghiện" một thời.

Trưa 11/3, Trí Phan, còn được biết đến với tên gọi Trí Thịt Bòa, đăng tải video trả lời câu hỏi của người hâm mộ liên quan đến bộ môn pickleball.

"Chân khi nào đánh pick (ý chỉ pickleball) được Trí ơi", một người dùng viết.

Đáp lại, Trí Thịt Bòa cho biết anh quyết định ngừng chơi pickleball sau khi nhận ra quỹ thời gian dành cho bộ môn này ngày càng lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc cá nhân và tiêu tốn nhiều tiền.

Theo chia sẻ của nam TikToker, chỉ riêng quá trình chuẩn bị và ra sân đã tốn của anh 3 tiếng chỉ để chuẩn bị quần áo, di chuyển ra sân và tập luyện, về nhà tắm rửa. Không dừng lại ở đó, sau khi kết thúc buổi chơi, anh cùng bạn bè thường dành thêm thời gian để ăn uống, trò chuyện.

Trí Thịt Bòa từng cho biết anh "nghiện" pickleball. Ảnh: Tri Phan/Facebook.

"Đánh xong lại đi ăn, ngồi thêm khoảng một tiếng nữa. Tính ra gần như cả buổi chiều trôi qua chỉ vì pickleball", Trí Thịt Bòa chia sẻ.

Nam TikToker cho biết ban đầu anh rất hào hứng với bộ môn này. Pickleball mang lại cảm giác vận động thoải mái, dễ chơi và có thể giao lưu cùng bạn bè. Tuy nhiên, sau một thời gian, việc dành quá nhiều giờ mỗi ngày cho một hoạt động giải trí khiến anh phải cân nhắc lại.

"Bây giờ tôi chỉ chạy bộ hoặc tập gym", anh nói.

Chia sẻ của Trí Thịt Bòa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng câu chuyện của anh khá quen thuộc với những người chơi pickleball, khi bộ môn này không chỉ là hoạt động thể thao mà còn gắn liền với việc giao lưu, gặp gỡ bạn bè.

Cuối tháng 5/2025, nam TikToker cũng từng gặp chấn thương nghiêm trọng khi chơi pickleball. Theo chia sẻ, sau một buổi chơi kéo dài khoảng 4 tiếng, anh trượt ngã dẫn đến trật khớp chày-sên ra sau và gãy 1/3 xa xương mác, phải phẫu thuật chỉ 12 tiếng sau khi nhập viện. Các bác sĩ khi đó cho biết anh có thể cần khoảng 6 tháng để hồi phục hoàn toàn và quay lại thể thao.

Sau ca phẫu thuật, Trí Thịt Bòa phải dùng nạng để di chuyển và tập vật lý trị liệu trong thời gian dài. Khoảng 8 tuần sau chấn thương, anh mới có thể tập gym trở lại, nhưng chỉ tập các bài dành cho thân trên để tránh ảnh hưởng đến cổ chân.

Trí Thịt Bòa (tên thật Trí Phan, sinh năm 1997) là TikToker sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi, được biết đến với các video về ẩm thực, tập gym và lối sống năng động. Dù tuyên bố tạm dừng pickleball, nam TikToker cho biết vẫn duy trì các hoạt động thể thao khác để giữ sức khỏe và cân bằng cuộc sống.