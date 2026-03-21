Barron Trump giàu cỡ nào?

Barron Trump bước sang tuổi 20 với tham vọng kinh doanh rõ nét, được đánh giá là "bản sao" của cha. Tài sản riêng của cậu được ước tính khoảng 150 triệu USD.

Barron Trump bước sang tuổi 20 vào hôm 20/3. Ảnh: MEGA.

Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bước sang tuổi 20 vào ngày 20/3. Theo các nguồn tin thân cận chia sẻ với People, cậu đang chuẩn bị cho "giai đoạn tiếp theo" của cuộc đời, có thể sẽ đi theo phần nào con đường của cha mình.

Một nguồn tin trong giới xã hội cho biết Barron sớm bộc lộ tư duy kinh doanh: cậu quan tâm đến việc kiếm tiền và xây dựng tên tuổi cá nhân. "Barron thông minh, tập trung và tháo vát. Cậu luôn tìm kiếm những lĩnh vực mình thích và có tham vọng lớn so với độ tuổi", người này nói.

Theo Forbes, Barron được cho là có vai trò thúc đẩy các dự án tiền mã hóa của gia đình Trump - lĩnh vực đã mang về hàng tỷ USD trong vài năm qua. Tính đến tháng 9/2025, tài sản riêng của Barron được ước tính khoảng 150 triệu USD (hơn 3.946 tỷ đồng ), chưa kể hàng triệu USD khác nằm trong các token chưa thể giao dịch.

Nguồn tin cho biết thêm Barron đã theo đuổi các dự án kinh doanh từ nhiều năm nay. Việc bước sang tuổi 20 được xem là dấu mốc quan trọng, khi cậu muốn tham gia vào những dự án vừa phù hợp sở thích, vừa có khả năng sinh lời lớn.

Là người kín tiếng nhất trong gia đình Trump, Barron được cho là có động lực chứng tỏ bản thân trước thành công của cha và các anh chị. "Đó là cách để gây ấn tượng với gia đình. Cậu muốn tạo dấu ấn riêng", nguồn tin nói. Tham vọng này, theo họ, một phần đến từ mong muốn khiến cả cha lẫn mẹ tự hào.

Tuy nhiên, một nguồn tin chính trị nhận định điểm khác biệt lớn nhất của Barron lại nằm ở mối quan hệ gần gũi với mẹ - Melania Trump. "Barron giống cha gần như hoàn toàn, nhưng không có sự bốc đồng. Cậu mang nét điềm tĩnh, tinh tế kiểu châu Âu giống mẹ", người này chia sẻ.

Barron Trump cao vượt trội khi đứng chung khung hình với bố và mẹ. Ảnh: New York Times.

Barron cũng có hoàn cảnh lớn lên khá đặc biệt. Cậu kém người chị cùng cha khác mẹ gần nhất, Tiffany, tới 12 tuổi và phần lớn thời gian trưởng thành như "con một".

"Barron sống nội tâm. Việc lớn lên dưới sự chú ý của công chúng, nhưng không thực sự thoải mái với điều đó, khiến cậu mạnh mẽ hơn từ bên trong, đồng thời thúc đẩy tham vọng", nguồn tin nói.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Barron theo học tại Đại học New York từ năm 2024. Tuy nhiên, đến năm hai, cậu chuyển sang cơ sở của trường tại Washington, D.C.

Barron cảm thấy hài lòng với cuộc sống tại đây vì vừa gần gia đình, vừa có nhiều lựa chọn cho tương lai kinh doanh. Một nguồn tin khác cho rằng cậu có thể sẽ ở lại Washington trong thời gian dài, bởi môi trường này mang lại sự ổn định và cơ hội tiếp cận các mối quan hệ quan trọng.

Người này cũng nhận định Barron nhiều khả năng vẫn sẽ hoàn thành chương trình học, dù không nhất thiết phải có bằng cấp để tiếp tục con đường riêng.

Việc sống gần mẹ cũng tạo ra những ý kiến trái chiều. Một nguồn tin bày tỏ lo ngại Barron có thể phụ thuộc quá nhiều vào gia đình, cho rằng cậu nên trải nghiệm cuộc sống đại học bình thường hơn. Tuy vậy, người này cũng nhận xét Barron là "một chàng trai dễ mến, cư xử lịch thiệp và tốt bụng", đồng thời hy vọng cậu sẽ sớm có cuộc sống độc lập.

Dù vậy, trong kinh doanh, Barron được đánh giá là khá tự chủ. Các quyết định phần lớn do chính cậu đưa ra, thể hiện sự độc lập rõ rệt hơn so với đời sống cá nhân.

Theo các nguồn tin, lĩnh vực Barron có thể theo đuổi sát nhất với cha là bất động sản. Cậu quan tâm đến việc phát triển các dự án ở những khu vực có tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt là phù hợp với xu hướng của người mua trẻ.

Ngoài ra, Barron cũng tham gia các dự án cùng thế hệ Gen Z, như thương hiệu đồ uống SOLLOS Yerba Mate. Cậu được cho là đã huy động khoảng 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng ) để đồng sáng lập và giữ vai trò giám đốc. Barron còn tham gia dự án thông qua các mối quan hệ của cha, đồng thời hợp tác với những người trẻ có ảnh hưởng khác.

"Barron không tránh khỏi việc có được những cơ hội nhờ vào xuất thân của mình. Nhưng với một người có tham vọng, đây là cơ hội mà cậu sẽ nắm bắt", nguồn tin nhận định.