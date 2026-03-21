Trả giá đắt vì cắt mũi, xẻ lưỡi để giống người ngoài hành tinh

Gây sốc với quá trình biến đổi cơ thể cực đoan, Anthony Loffredo gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt thường ngày, nhưng anh không có ý định dừng lại.

Anthony Loffredo (38 tuổi) đến từ Pháp, nổi tiếng toàn cầu với những thay đổi ngoại hình cực đoan. Anh gây chú ý khi thực hiện hàng loạt can thiệp mạnh trên cơ thể như xẻ lưỡi, cắt bỏ tai, mũi, phần môi trên, đồng thời loại bỏ một số ngón tay, theo Ladbible.

Bên cạnh đó, nhiều vật thể cũng được cấy dưới da ở đầu và cánh tay của Loffredo, tạo nên diện mạo khác biệt rõ rệt. Gần như toàn bộ cơ thể của anh được phủ kín bằng mực xăm màu đen.

Hành trình biến đổi này thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, đồng thời cũng đi kèm nhiều ý kiến trái chiều. Trong một bộ phim tài liệu phát sóng năm 2023 trên Channel 4, Loffredo cho biết anh thường xuyên phải đối mặt với những đánh giá và phản ứng từ người xung quanh vì ngoại hình khác thường.

Trả lời phỏng vấn báo El Periódico năm 2021, anh cho biết các quyết định của mình xuất phát từ cảm nhận cá nhân sâu sắc. "Đó là điều rất riêng tư mà tôi cảm nhận được", Loffredo chia sẻ, đồng thời nói thêm rằng sự tò mò về vũ trụ và những sinh vật ngoài Trái Đất là nguồn cảm hứng lớn cho hành trình này.

Trong bộ phim tài liệu I Transformed Myself Into An Alien (2023), anh cho biết bản thân không quá đặt nặng việc hòa nhập xã hội, một phần vì đã quen với việc sống một mình từ nhỏ.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2023, Loffredo bất ngờ tiết lộ dự án "người ngoài hành tinh đen" không còn mang nhiều ý nghĩa như trước. Anh cho biết sẽ hoàn thiện quá trình biến đổi bằng cách phủ kín toàn bộ cơ thể bằng mực đen, thay vì tiếp tục những can thiệp cực đoan khác.

Dù vậy, một bài đăng gần đây trên Instagram với chú thích: "Black alien project evolution 71%" (tạm dịch: Dự án tiến hóa thành người hành tinh đen 71%), cho thấy hành trình này vẫn đang được tiếp tục ở một mức độ nhất định.

Trước khi theo đuổi hình ảnh "người ngoài hành tinh đen", Loffredo từng có ngoại hình bình thường. Anh bắt đầu thay đổi cơ thể từ năm 26 tuổi, với bước đầu là tách đôi lưỡi. Sau đó, quá trình can thiệp ngày càng sâu và phức tạp hơn.

Dù gây nhiều tranh luận, Loffredo cho rằng những thay đổi này không phải là sự "tự hủy hoại", mà là một dạng "tiến hóa cá nhân" và cải thiện thẩm mỹ. Trong các cuộc phỏng vấn, anh cho biết điều đó giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn với cơ thể của mình.

Tuy nhiên, cuộc sống thường nhật của anh cũng gặp không ít trở ngại. Loffredo từng chia sẻ anh gặp khó khăn trong những việc cơ bản như tìm việc, gọi xe hay vào nhà hàng, phần lớn do ngoại hình khác biệt.