Madam Pang trẻ trung khó tin

Trong nhiệm kỳ của bà Madam Pang, bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng, từ SEA Games 33 đến VCK U23 châu Á, đội tuyển liên tiếp gặp khó khăn, ảnh hưởng đến vị thế vốn được xem là hàng đầu khu vực. Dù vậy, những dấu ấn trong quá khứ của Madam Pang vẫn được nhắc đến như cơ sở cho kỳ vọng. Trước đó, bà từng góp phần đưa đội tuyển nữ Thái Lan tham dự World Cup 2015 và 2019, đến việc giúp đội tuyển nam vô địch AFF Cup 2020 và 2022.