Nhan sắc Madam Pang thời trẻ gây chú ý

Trước đó, Madam Pang cũng gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng bạn bè từ hơn 40 năm trước. "Tìm lại được bức ảnh đen trắng đã cũ kỹ này. Đã rất lâu rồi tôi mới đăng lại", bà chia sẻ. Qua khoảnh khắc đời thường, bà được khen có nét đẹp nền nã và sự tự tin của bà từ khi còn trẻ. Trong ảnh, Madam Pang đứng vị trí số 2 từ phải qua trái.