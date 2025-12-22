Nhan sắc Madam Pang thời trẻ gây chú ý

|
Tối 18/12, trên khán đài trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tại SEA Games 33, sự xuất hiện của Madam Pang (tên thật Nualphan Lamsam) thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ở tuổi 59, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) gây chú ý bởi diện mạo chỉn chu, phong thái điềm đạm và gu thời trang sang trọng quen thuộc. Ảnh: Minh Chiến.
Không chỉ ở hiện tại, những hình ảnh thời trẻ của Madam Pang được bà chia sẻ trên mạng xã hội cũng nhận được sự quan tâm. Nữ tỷ phú từng nhiều lần hé lộ ảnh cũ, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Ngày 17/12, Madam Pang chia sẻ bức ảnh được chụp cách đây khoảng 25 năm. So với hiện tại, diện mạo khi ấy của bà mang nét trẻ trung, mộc mạc hơn, song vẫn toát lên thần thái tự tin quen thuộc.
Ngày 13/10, Madam Pang đăng tải loạt ảnh chụp từ thời sinh viên tại Đại học Chulalongkorn, giai đoạn bắt đầu từ năm 1983 khi bà mới 17 tuổi. Kèm theo hình ảnh, bà viết: "Dù thời gian trôi qua, màu sắc của những bức ảnh có thể phai nhạt, nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn". Qua những bức hình, người xem dễ nhận ra vẻ ngoài sáng, gương mặt hài hòa của nữ sinh năm ấy.
Trước đó, Madam Pang cũng gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng bạn bè từ hơn 40 năm trước. "Tìm lại được bức ảnh đen trắng đã cũ kỹ này. Đã rất lâu rồi tôi mới đăng lại", bà chia sẻ. Qua khoảnh khắc đời thường, bà được khen có nét đẹp nền nã và sự tự tin của bà từ khi còn trẻ. Trong ảnh, Madam Pang đứng vị trí số 2 từ phải qua trái.
Lý giải cho việc giữ gìn phong thái ổn định qua nhiều năm, Madam Pang từng cho biết bà duy trì lối sống lành mạnh, uống nhiều nước, tập thể dục đều đặn khoảng 5 ngày mỗi tuần và chú trọng giấc ngủ để đảm bảo sức khỏe tinh thần. "Khi gặp căng thẳng, chúng ta nên đi ngủ. Dù tôi chỉ ngủ 6 tiếng mỗi ngày nhưng khi cơ thể được nghỉ ngơi, mọi lo lắng đều tan biến", bà cho biết.
Sinh năm 1966 trong gia tộc Lamsam - một trong những gia đình giàu có và có ảnh hưởng lớn tại Thái Lan, Madam Pang được đào tạo bài bản về kinh doanh. Bà tốt nghiệp ngành marketing tại Đại học Chulalongkorn, sau đó lấy bằng thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston (Mỹ). Dù là người thừa kế tài sản lớn, bà nhiều lần khẳng định con đường sự nghiệp của mình gắn với nỗ lực cá nhân và các dự án đầu tư độc lập.
Madam Pang từng kết hôn với tiến sĩ Watchara Phanachet, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ôtô. Cuộc hôn nhân này khép lại vào năm 2005 và hai người có một con gái là Nuanwan Phanachet. Sau đó, bà tái hôn với Đại tá Narat Sawetnan. Hiện Nuanwan Phanachet đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch CLB Port FC. Lớn lên trong môi trường gắn bó với thể thao, con gái Madam Pang sớm bộc lộ niềm yêu thích với nhiều môn như bóng chuyền, golf, bơi lội và bóng đá.
Tại Việt Nam, Madam Pang cũng là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá. Phong cách thời trang cao cấp, cách ứng xử khéo léo cùng hình ảnh nữ lãnh đạo mạnh mẽ nhưng gần gũi giúp bà nhận được nhiều sự chú ý. Bên cạnh vai trò Chủ tịch CLB Port FC và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan từ tháng 2/2024, bà còn điều hành Tập đoàn Muang Thai Insurance - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bảo hiểm tại Thái Lan.
