Nữ kình ngư bật khóc ở SEA Games 33 khoe huy chương bên bạn trai

  • Thứ ba, 16/12/2025 16:06 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Võ Thị Mỹ Tiên rạng rỡ khoe 5 huy chương bên bạn trai sau khi giành thành tích ấn tượng tại mùa SEA Games 33.

Sáng 16/12, Võ Thị Mỹ Tiên (20 tuổi) chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với bạn trai cùng 5 huy chương trên Fanpage cá nhân. Trong ảnh, nữ kình ngư không giấu nụ cười sau khi hoàn thành mùa SEA Games nhiều cảm xúc.

"Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình này của em", Mỹ Tiên viết và đính kèm hashtag là tên của bạn trai Phạm Thanh Bảo (24 tuổi).

Bình luận của Thanh Bảo nổi bật bên dưới bài viết. Nam VĐV không ngại bày tỏ tình cảm với nửa kia. Anh viết: "Chúc mừng em. Cùng nhau cố gắng đi tiếp nhé".

Vo Thi My Tien anh 1

Khoảnh khắc hạnh phúc của Mỹ Tiên với bạn trai. Ảnh: Võ Thị Mỹ Tiên/Facebook.

Thanh Bảo và Mỹ Tiên được xem là "cặp đôi vàng" trong làng bơi lội Việt Nam. Cả hai đã có nhiều năm sát cánh bên nhau ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ và công khai hẹn hò khoảng cuối năm 2023.

Mãi đến ngày 1/10, Mỹ Tiên mới thỏa mái đăng ảnh cùng bạn trai khi nhận huy chương ở Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025 tại Ấn Độ. Cặp đôi vừa có thêm kỷ niệm cùng nhau khi đồng hành trong kỳ SEA Games 33 ở Thái Lan.

Ngày 13/12, khoảnh khắc Mỹ Tiên bật khóc trên bục nhận huy chương bạc ở nội dung bơi 400 m hỗn hợp nữ sau khi trao đổi với ông Đinh Việt Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam, thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực và trong nước.

Hai ngày sau, cô tiếp tục thi đấu, đem về tấm huy chương bạc ở cự ly 800 m tự do nữ cho tuyển bơi Việt Nam.

Để động viên bạn gái trong kỳ thi đấu căng thẳng, Thanh Bảo thực hiện ký hiệu chữ T khi về nhất cự ly 200 m bơi ếch nam. Chia sẻ với truyền thông sau khi nhận huy chương vàng, Thanh Bảo khẳng định: "Chữ T đó là Võ Thị Mỹ Tiên. Em có động viên bạn rằng mình còn hai ngày thi đấu nữa, hãy cố gắng để thi đấu".

Vo Thi My Tien anh 2

Mỹ Tiên bật khóc sau khi nhận huy chương. Ảnh: Duy Hiệu.

Trước khi tranh tài ở SEA Games 33, Mỹ Tiên có hơn 200 huy chương các loại, giữ 4 kỷ lục quốc gia ở nội dung 100 và 200 m bơi ếch, đồng đội 4x200 m tự do nữ, 4x100 m tự do hỗn hợp nam nữ và từng được đặc cách tham dự Olympic Paris 2024.

Trong khi đó, Thanh Bảo được ví như "hoàng tử ếch" khi thống trị ở nhiều giải đấu ở hạng mục bơi ếch. Anh từng lập kỷ lục chỉ trong 3 ngày ở cự ly 100 m và 200 m ếch nam tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Hà Vi

Võ Thị Mỹ Tiên SEA Games 33 kình ngư bật khóc Phạm Thanh Bảo

