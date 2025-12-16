Chuyện tình 'hoàng tử ếch' và nữ kình ngư bật khóc ở SEA Games 33

|
Phạm Thanh Bảo (24 tuổi) và Võ Thị Mỹ Tiên (20 tuổi) được ví là "cặp đôi vàng" của làng bơi lội Việt Nam. Cả hai đều tham dự SEA Games 33 và đã gặt hái nhiều thành tích trên đất Thái Lan. Người hâm mộ còn "tan chảy" trước cách mà Thanh Bảo nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm lãng mạn với bạn gái.
Tối 14/12, khi giành HCV 200 m bơi ếch nam, Thanh Bảo đã ăn mừng bằng cách giơ tay tạo biểu tượng chữ T như một cách ủng hộ Mỹ Tiên sau sự việc không vui xảy ra với cô trước đó. Ảnh: Minh Chiến.
Vụ việc liên quan đến Mỹ Tiên xảy ra hôm 13/12, khi cô lên bục nhận HCB nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ. Một trong những người trao giải là lãnh đạo Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam đã có trao đổi khiến Mỹ Tiên bật khóc và đi thẳng vào phía trong. Chia sẻ với truyền thông sau tấm HCV, Thanh Bảo khẳng định: "Chữ T đó là Võ Thị Mỹ Tiên. Em có động viên bạn rằng mình còn hai ngày thi đấu nữa, hãy cố gắng để thi đấu".
Thanh Bảo và Mỹ Tiên công khai chuyện hẹn hò từ khoảng cuối năm 2023. Ngày 1/10 năm nay, Mỹ Tiên mới lần đầu tiên đăng ảnh cùng bạn trai khi nhận huy chương ở Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025, diễn ra tại Ấn Độ. Trước đó, cả hai đã có nhiều năm cùng sát cánh bên nhau ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ.
Mỹ Tiên là cái tên được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích cho làng bơi Việt Nam sau khi "tiên cá" Ánh Viên giải nghệ. Cô nàng 20 tuổi đã giành không dưới 200 huy chương các loại, giữ 4 kỷ lục quốc gia ở nội dung 100 và 200 m bơi ếch, đồng đội 4x200 m tự do nữ và 4x100 m tự do hỗn hợp nam nữ. Cô từng được tham dự Olympic Paris 2024 theo suất đặc cách.
Tại SEA Games 33, trước tấm HCB ở nội dung 400 m hỗn hợp nữ hôm 13/12, Mỹ Tiên đã giành một HCB 200 m bơi bướm, HCĐ 400 m bơi tự do, 200 m hỗn hợp và đồng đội 4x100 m tự do. Tối 14/12, Mỹ Tiên và đồng đội giành tấm HCĐ tiếp sức 4x200 m tự do nữ - huy chương đầu tiên ở nội dung này trong lịch sử bơi Việt Nam tại SEA Games.
Trong khi đó, Thanh Bảo nổi tiếng với biệt danh "hoàng tử ếch" với loạt thành tích ấn tượng. Anh chàng là người đã thống trị bơi ếch tại SEA Games 33. Anh được đánh giá "không có đối thủ" khi xuất sắc chạm đích đầu tiên ở chung kết 200 m ếch nam với thời gian 2 phút 12 giây 81, bảo vệ thành công tấm HCV nội dung này.
Cá nhân Phạm Thanh Bảo bước vào SEA Games 33 với vị thế đặc biệt. Anh là chủ nhân hai kỷ lục được thiết lập chỉ trong 3 ngày ở kỳ đại hội trước tại Campuchia. SEA Games 32 chứng kiến màn bứt phá ngoạn mục của Bảo ở cả 100 m và 200 m ếch nam. Từ một tài năng miền sông nước, anh vươn lên thành biểu tượng mới của đường đua xanh Đông Nam Á.
Thanh Bảo vừa là đồng đội, người yêu, vừa là những người bạn tâm giao. Trên trang cá nhân, cặp đôi chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào khi cùng đồng hành tại các giải đấu, cùng đi du lịch.
