Chuyện tình 'hoàng tử ếch' và nữ kình ngư bật khóc ở SEA Games 33

Vụ việc liên quan đến Mỹ Tiên xảy ra hôm 13/12, khi cô lên bục nhận HCB nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nữ. Một trong những người trao giải là lãnh đạo Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam đã có trao đổi khiến Mỹ Tiên bật khóc và đi thẳng vào phía trong. Chia sẻ với truyền thông sau tấm HCV, Thanh Bảo khẳng định: "Chữ T đó là Võ Thị Mỹ Tiên. Em có động viên bạn rằng mình còn hai ngày thi đấu nữa, hãy cố gắng để thi đấu".