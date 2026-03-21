Cô bé xinh tới mức bố phải bỏ việc để làm vệ sĩ cho, giờ ra sao?

Từng trở thành hiện tượng mạng nhờ vẻ ngoài đẹp nổi bật, Mahdis Mohammadi (Iran) lớn lên với cuộc sống kín tiếng, xa rời mạng xã hội.

Nhắc đến những ngôi sao mạng nhí nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, Mahdis Mohammadi (sinh năm 2008, người Iran) sẽ là cái tên được nhiều người đưa vào danh sách.

Năm 2016, Mahdis vụt nổi tiếng sau khi một bức ảnh của cô được bố đăng tải trên trang cá nhân. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn với hàng mi cong đậm chất Tây Á giúp bé gái Iran thu hút nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam.

Được ưu ái gọi là "thiên thần nhí", Mahdis nhanh chóng trở thành cái tên được các nhãn hàng săn đón. Cô từng được mời làm mẫu cho nhiều nhãn hàng như Badalijat, Sete Madar Dokhta và Grand Kids Shop.

Mahdis nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh xắn, được ví như búp bê.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng đến sớm cũng kéo theo không ít phiền toái: Mahdis thường xuyên bị người lạ chú ý, làm quen trên đường thậm chí tìm đến tận nhà để tặng quà. Đến mức, cha cô quyết định nghỉ việc để ở nhà, trở thành "vệ sĩ riêng", trực tiếp đưa đón và bảo vệ con gái mỗi ngày.

Theo thời gian, Mahdis bước vào tuổi thiếu niên với nhiều thay đổi trong cả ngoại hình lẫn cuộc sống. So với hình ảnh “búp bê sống” ngày nào, cô trưởng thành hơn, gương mặt bầu bĩnh trở nên thanh thoát, song vẫn giữ được nét thanh tú vốn có.

Bố Mahdis phải nghỉ việc để làm vệ sĩ riêng, bảo vệ và chăm sóc con gái.

Gia đình Mahdis cũng có xu hướng kín tiếng hơn, hạn chế để con gái xuất hiện quá nhiều trước công chúng và trên mạng xã hội.

Nhờ vậy, "thiên thần nhí" dần trở lại nhịp sinh hoạt, học tập bình thường và có một tuổi thơ như nhiều bạn bè đồng trang lứa.

Từ khoảng năm 2023, Mahdis gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Tài khoản Instagram của cô vẫn tồn tại với hơn 150.000 người theo dõi và hàng trăm bài đăng, nhưng phần lớn là nội dung cũ, không có cập nhật đáng chú ý trong thời gian dài.

Trong những video cuối cùng trên kênh, cô gái Iran xuất hiện trong một số khoảnh khắc đời thường bên gia đình hoặc hát nhép, nhảy theo nhạc như nhiều cô gái tuổi teen. Cô dường như ưu tiên một cuộc sống bình thường bên gia đình và bạn bè, thay vì tiếp tục xuất hiện dày đặc trên mạng.

Trong khi đó, truyền thông Iran cũng ít khi nhắc đến cô trong những năm gần đây, còn các bài viết quốc tế chủ yếu chỉ nhắc lại câu chuyện nổi tiếng từ thời thơ ấu.

Ở thời điểm hiện tại, Mahdis không còn là “hiện tượng mạng” đình đám, nhưng cái tên của cô vẫn được nhắc lại mỗi khi nói về những gương mặt nhí từng gây sốt toàn cầu. Hành trình từ một cô bé nổi tiếng vì ngoại hình đến cuộc sống kín đáo hơn khi trưởng thành phần nào cũng phản ánh cách nhiều gia đình lựa chọn bảo vệ con cái trước sự chú ý quá mức của mạng xã hội.

Mahdis lớn lên vẫn giữ được nhiều nét đẹp nổi bật trên gương mặt