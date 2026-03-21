Chú rể TP.HCM tặng vợ 3 cây vàng tích cóp suốt 4 năm

Ngoài sính lễ nhà trai chuẩn bị, 3 cây vàng là món quà chú rể Đức Huy bí mật dành dụm trong những năm hẹn hò, muốn tạo điều bất ngờ cho cô dâu trong ngày về chung một nhà.

Chú rể Đức Huy trao 3 cây vàng cho cô dâu Thúy Nga trong ngày cưới.

"Dạ đây là 3 cây vàng, con đi làm mấy năm trời, dành dụm cho vợ con".

Trong đám cưới được tổ chức cuối tháng 12/2025, chú rể Đức Huy (TP.HCM) khiến người thân, quan khách chứng kiến bật cười với chia sẻ thật thà khi trao món quà cho cô dâu Thúy Nga.

Bên cạnh sính lễ nhà trai chuẩn bị, 3 cây vàng này là phần tài sản Đức Huy tự tiết kiệm trong thời gian hẹn hò, ấp ủ khiến nửa kia bất ngờ trong ngày về chung một nhà.

Khi đoạn video ghi lại cảnh tượng dễ thương được cô dâu chia sẻ mới đây, lan truyền, chú rể TP.HCM được nhiều dân mạng dành lời khen, ngưỡng mộ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thúy Nga cho biết cô và Đức Huy quen nhau 5 năm, có 4 năm hẹn hò trước khi đi đến hôn nhân. Thời điểm đó, Huy làm việc cho một công ty công nghệ của nước ngoài.

Cô dâu TP.HCM nhận nhiều quà cưới giá trị.

"Hẹn hò được 4 năm, anh khoe với tôi là tích góp được 3 cây vàng và một khoản tiền. Nghe vậy, tôi mừng cho anh chứ cũng không nghĩ nhiều bởi đó là số tiền anh tự kiếm được, quản lý", Nga kể.

Khi đó, Đức Huy cũng quyết định giữ bí mật với bạn gái về mục đích của việc chuẩn bị vàng. Bởi vậy đến khi anh đem tặng cô trong ngày cưới, cả cô dâu và người thân đều bất ngờ.

Nga chia sẻ ngoài giá trị vật chất, điều khiến cô cảm động là món quà cho thấy sự trân trọng, yêu thương cô từ nửa kia. Việc mua vàng cũng cho thấy anh xác định về chung nhà với cô từ lâu.

Tổng cộng trong ngày cưới, cô dâu Thúy Nga nhận được khảng 7 cây vàng, bao gồm sính lễ, hồi môn và các món quà cưới từ người thân hai bên.

Là người tình cảm, Đức Huy cũng nhiều lần khiến Thúy Nga bất ngờ bằng sự quan tâm, chiều chuộng. Khi cả hai xác định kết hôn, dù từng nói đùa không cần cầu hôn nữa, chàng trai TP.HCM vẫn bí mật tổ chức màn ngỏ lời lãng mạn trong ánh nến khiến Nga xúc động.

Thúy Nga diện bộ áo dài lấy cảm hứng từ đám cưới bố mẹ cô 25 năm trước.

Chia sẻ thêm về đám cưới đáng nhớ, Thúy Nga kể cô đã lấy cảm hứng từ chính ngày vui của bố mẹ mình cách đây 25 năm.

Theo đó, ngoài các bộ váy cưới hiện đại, Nga còn xuất hiện trong một bộ áo dài đỏ, bên ngoài khoác áo ren màu trắng, đầu đội mấn, tay ôm bó hoa hồng đúng như mẹ cô ngày trước.

Ngày làm lễ gia tiên, không gian cưới cũng được trang trí bằng những phụ kiện đậm nét xưa, mang dấu ấn của đám cưới Nam Bộ những năm 2000.

"Tôi muốn phần nào tri ân cha mẹ trong ngày trọng đại của cuộc đời. Hy vọng tôi cũng sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, lâu bền như những giá trị truyền thống", Nga chia sẻ.