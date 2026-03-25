'Tội phạm nóng bỏng nhất thế giới' trả giá vì nổi tiếng

Nhớ lại những ngày tháng thụ án, Jeremy Meeks bức xúc khi nhiều người lạ kéo đến tranh suất thăm tù, khiến gia đình anh không thể tới gặp mặt.

Jeremy Meeks đổi đời nhờ bức hình chụp khi bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 23/3, Jeremy Meeks (42 tuổi, Mỹ) xuất hiện trên chương trình podcast “Inside True Crime”, chia sẻ về cuộc sống hiện tại và những năm tháng vụt nổi tiếng dù phải ngồi sau song sắt.

Năm 2014, Meeks bị bắt giữ tại Stockton (California) và bị liệt vào danh sách "tội phạm bị kết án, bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép". Bức hình chụp Meeks khi bị bắt - được khen "nóng bỏng", "cuốn hút" - bỗng dưng lan truyền khắp mạng xã hội, vô tình biến anh thành hiện tượng mạng sau một đêm.

Cũng từ đó, anh được nhiều người gọi với biệt danh "người mẫu tội phạm" hay "tội phạm nóng bỏng nhất thế giới". Dù phải thụ án tù 27 tháng, anh vẫn trở thành cái tên được săn đón, theo The New York Post.

“Tôi nhận khoảng 300 lá thư mỗi ngày, thật sự quá tải. Tôi nhận được ảnh khỏa thân, nhận cả lệnh chuyển tiền. Tiền được gửi đến đủ kiểu”, Meeks kể.

Bức ảnh mugshot khiến Meeks nổi tiếng năm 2014.

Tuy nhiên, theo lời cựu thành viên băng đảng Crips, sự quan tâm đó đã khiến trả bằng cái giá quá lớn. Những người lạ đã chiếm hai suất thăm nuôi mỗi tuần của anh tại nhà tù quận Sacramento, thường xuất hiện mà không báo trước, khiến gia đình anh bị gạt ra ngoài.

“Tôi không biết người đó là ai”, anh nhớ lại khi nhìn thấy những gương mặt xa lạ sau lớp kính. Tình hình nhanh chóng vượt ngoài kiểm soát.

“Gia đình tôi không thể vào vì toàn người lạ đến thăm, đặc biệt là đứa con trai 5 tuổi của tôi. Điều đó thực sự khiến tôi phát điên”, anh chia sẻ, cho biết phải cầu xin người lạ ngừng chiếm suất thăm nuôi để được gặp gia đình.

Sau khi mãn hạn tù, cuộc sống của Meeks cũng nhanh chóng bước sang trang mới. Anh ký hợp đồng với một công ty quản lý và bắt đầu sự nghiệp người mẫu, sải bước tại Tuần lễ Thời trang New York 2017. Sau đó, anh trở thành người mẫu cho các thương hiệu đình đám như Tommy Hilfiger.

Nhờ vẻ ngoài bụi bặm, anh còn có cơ hội thử sức với vai trò diễn viên, từng đảm nhận các vai diễn trong các bộ phim như Trigger, Secret Society và True to the Game 2 & 3.

Meeks trở thành người mẫu đắt show sau khi ra tù.

Meeks có con trai Jeremy Jr. với vợ cũ Melissa Meeks. Sau này, anh có thêm con trai Jayden (sinh năm 2018) với Chloe Green - con gái của ông trùm thời trang Philip Green. Chuyện tình ồn ào của anh và ái nữ nhà tỷ phú từng thu hút không ít sự chú ý.

Hiện ở tuổi 42, Meeks vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm với 1,5 triệu người theo dõi trang cá nhân. Anh tiếp tục tham gia một số chương trình giải trí, thời trang và hợp tác với nhiều thương hiệu tên tuổi.