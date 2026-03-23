'Rich kid giàu nhất Dubai' giờ ra sao?

Được nhiều người biết tới với gia cảnh giàu có, Rashed Belhasa cũng gây ngưỡng mộ khi thành công với sự nghiệp kinh doanh riêng, làm sáng tạo nội dung.

Rashed Belhasa là rich kid đình đám Dubai, nổi tiếng trên mạng xã hội.

Đầu tháng 3, Rashed Belhasa (sinh năm 2002), thường được biết đến với cái tên Money Kicks, xuất hiện trong một chương trình trò chuyện. Rich kid Dubai cho biết đây là lần đầu tiên anh và người dân UAE cũng như khu vực Trung Đông đối mặt tình hình bất ổn, nguy hiểm khi "những quả tên lửa bay trên đầu".

Giữa tình thế khó khăn, Belhasa bày tỏ lòng cảm kích tới các nhà lãnh đạo đất nước khi thể hiện nỗ lực bảo vệ người dân và những người nước ngoài, du khách trên lãnh thổ.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn họ từ tận đáy lòng", anh nói.

Rashed là con trai tỷ phú Saif Ahmed Belhasa - ông trùm ngành xây dựng tại Dubai.

Video về chương trình trò chuyện cũng được Belhasa chia sẻ lại trên trang cá nhân 2,4 triệu người theo dõi hôm 7/3.

Rashed Belhasa từ lâu là một trong những cái tên nổi tiếng trong làng rich kid thế giới, được mệnh danh là "rich kid giàu nhất Dubai" và nhận nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Anh là con trai tỷ phú Saif Ahmed Belhasa - ông trùm ngành xây dựng tại Dubai, chủ sở hữu Saif Belhasa Holding.

Tận dụng gia cảnh hoành tráng, Rashed sớm lập kênh YouTube riêng chia sẻ về cuộc sống cá nhân, hút hơn 3,8 triệu người đăng ký. Anh từng gây sốc khi công khai vườn thú mini trong trang trại của gia đình, nằm ở vùng ngoại ô Dubai, nơi anh nuôi gần 500 loài động vật quý hiếm, bao gồm hổ trắng, báo đen, hươu cao cổ thậm chí sư tử.

Bên cạnh đó, rich kid sinh năm 2002 thường chia sẻ về đam mê chơi giày hiệu. Anh sở hữu một bộ sưu tập giày thể thao trị giá khoảng 800.000 bảng Anh (hơn 28 tỷ đồng ), gồm nhiều phiên bản giới hạn của các thương hiệu Yeezy, Bape hay Air Jordan.

Ngoài vai trò nhà sáng tạo nội dung, Rashed cũng sớm tự kinh doanh riêng thay vì phụ thuộc vào gia đình. Anh sở hữu thương hiệu quần áo riêng là Kings Ambition, từng kết hợp với nhà thiết kế Ross Mackay để cho ra mắt những sản phẩm độc đáo. Hồi tháng 2, anh cũng tuyên bố hợp tác hình ảnh với một công ty bất động sản hạng sang với tư cách influencer.

Tháng 6/2025, YouTuber Dubai bất ngờ tuyên bố kết hôn song không công khai hình ảnh vợ. Anh giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Ahlan Dubai: "Trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi không bao giờ thích khoe khoang phụ nữ và tôi tôn trọng điều đó. Cô ấy là vợ tôi và cô ấy cần được bảo vệ".